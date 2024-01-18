https://ria.ru/20240118/ukraina-1922039261.html

Лавров ответил на вопрос о будущих выборах на Украине

Лавров ответил на вопрос о будущих выборах на Украине - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров ответил на вопрос о будущих выборах на Украине

Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущих выборах на Украине. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:57

2024-01-18T11:57

2024-01-18T11:57

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущих выборах на Украине. "Мы, честно говоря, не сильно озабочены теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины. Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует (Владимиру) Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят ввести Зеленского в русло интересов Запада", - заявил Лавров Лавров на итоговой пресс-конференции.

https://ria.ru/20231202/vybory-1913350184.html

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украина, сергей лавров, россия, в мире