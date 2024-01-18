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Лавров ответил на вопрос о будущих выборах на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
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11:57 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922039261.html
Лавров ответил на вопрос о будущих выборах на Украине
Лавров ответил на вопрос о будущих выборах на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров ответил на вопрос о будущих выборах на Украине
Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущих выборах на Украине. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:57
2024-01-18T11:57
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущих выборах на Украине. "Мы, честно говоря, не сильно озабочены теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины. Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует (Владимиру) Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят ввести Зеленского в русло интересов Запада", - заявил Лавров Лавров на итоговой пресс-конференции.
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украина, сергей лавров, россия, в мире
Украина, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров ответил на вопрос о будущих выборах на Украине

Лавров заявил, что Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущих выборах на Украине.
"Мы, честно говоря, не сильно озабочены теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины. Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует (Владимиру) Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят ввести Зеленского в русло интересов Запада", - заявил Лавров Лавров на итоговой пресс-конференции.
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