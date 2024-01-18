https://ria.ru/20240118/ukraina-1922005070.html

В Киеве заявили об увеличении интенсивности движения на границе с Польшей

В Киеве заявили об увеличении интенсивности движения на границе с Польшей - РИА Новости, 18.01.2024

В Киеве заявили об увеличении интенсивности движения на границе с Польшей

Интенсивность движения грузовиков на украинско-польской границе после разблокирования значительно увеличилась, за сутки в обоих направлениях проехали более 1,1... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:12

2024-01-18T10:12

2024-01-18T10:12

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андрей демченко

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Интенсивность движения грузовиков на украинско-польской границе после разблокирования значительно увеличилась, за сутки в обоих направлениях проехали более 1,1 тысячи транспортных средств, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак во вторник сообщал, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта. Позднее украинская погранслужба сообщала, что все КПП с Украиной разблокированы. "Ситуация решена, все направления разблокированы, сейчас движение достаточно интенсивное. Если раньше самый крупный пункт пропуска "Дорохуск - Ягодин" пересекали 100-150 грузовиков в сутки в обоих направлениях, то в минувшие сутки – более 1,1 тысячи грузовиков в обоих направлениях", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". По словам Демченко, очереди еще сохраняются на пунктах пропуска с Польшей, однако они незначительны и при имеющейся интенсивности движения они быстро сокращаются. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240116/kiev-1921529701.html

https://ria.ru/20240110/ocheredi-1920423575.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, андрей демченко