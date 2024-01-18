https://ria.ru/20240118/udary-1922179606.html

Иран и Пакистан могли договориться о взаимных ударах, считает эксперт

Иран и Пакистан могли договориться о взаимных ударах, считает эксперт - РИА Новости, 18.01.2024

Иран и Пакистан могли договориться о взаимных ударах, считает эксперт

Взаимный обмен Тегерана и Исламабада ударами по территории друг друга мог быть осуществлен по предварительной договоренности, заявил РИА Новости иранский... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:52

2024-01-18T17:52

2024-01-18T17:52

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пакистан

иран

исламабад

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ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Взаимный обмен Тегерана и Исламабада ударами по территории друг друга мог быть осуществлен по предварительной договоренности, заявил РИА Новости иранский эксперт по Пакистану Мохаммад Реза Комейли. Заявление эксперта прозвучало на фоне обострения напряженности между Тегераном и Исламабадом: в четверг утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана. "У меня нет доказательств, и власти страны решительно отвергают это, однако я надеюсь, что эти удары (Ирана и Пакистана по территории друг друга - ред.) были осуществлены по предварительной договоренности", - сказал эксперт. Комейли уточняет, что в случае реализации такого сценария возникает вопрос, почему страны проявили столь бурную реакцию на взаимный обмен ударами: ранее дипломатический представитель Ирана в Пакистане был лишен возможности вернуться в Исламабад, а временный поверенный в делах Пакистана в Иране был вызван в иранский МИД. Эксперт поясняет, что Пакистан, желая избежать давления со стороны Запада, не мог объявить о начале совместной с Ираном операции в сфере безопасности, поэтому стремится показать общественности, что удары были нанесены без ведома другой стороны. Комейли подчеркивает, что между странами установлены хорошие отношения, отмечая, что даже во время произошедшего обмена ударами Тегеран и Исламабад проводили совместные военные учения. Он также обращает внимание на то, что заявления обоих министерств иностранных дел сделаны "как будто под копирку", в тексте изменены лишь названия стран. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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в мире, пакистан, иран, исламабад