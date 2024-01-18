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В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин
В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин - РИА Новости, 18.01.2024
В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин
Житель Петропавловска-Камчатского заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также еще одного мужчины, которому стало известно о преступлении,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:51
2024-01-18T03:51
2024-01-18T03:52
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также еще одного мужчины, которому стало известно о преступлении, сообщает СУСК РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале. "По данным следствия, 14 января текущего года 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения… в ходе конфликта со своим 49-летним знакомым нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем", - говорится в сообщении. От полученных ранений второй мужчина также скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Фигурант заключен под стражу. Полиция сообщает, что арестованный ранее был неоднократно судим.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин
СК: житель Петропавловска-Камчатского за день убил двух мужчин
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости.
Житель Петропавловска-Камчатского заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также еще одного мужчины, которому стало известно о преступлении, сообщает СУСК РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале
.
"По данным следствия, 14 января текущего года 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения… в ходе конфликта со своим 49-летним знакомым нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем", - говорится в сообщении.
От полученных ранений второй мужчина также скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Фигурант заключен под стражу.
Полиция сообщает, что арестованный ранее был неоднократно судим.
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