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В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин - РИА Новости, 18.01.2024
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03:51 18.01.2024 (обновлено: 03:52 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ubiystvo-1921971289.html
В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин
В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин - РИА Новости, 18.01.2024
В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин
Житель Петропавловска-Камчатского заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также еще одного мужчины, которому стало известно о преступлении,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:51
2024-01-18T03:52
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также еще одного мужчины, которому стало известно о преступлении, сообщает СУСК РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале. "По данным следствия, 14 января текущего года 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения… в ходе конфликта со своим 49-летним знакомым нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем", - говорится в сообщении. От полученных ранений второй мужчина также скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Фигурант заключен под стражу. Полиция сообщает, что арестованный ранее был неоднократно судим.
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россия
петропавловск-камчатский
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происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин

СК: житель Петропавловска-Камчатского за день убил двух мужчин

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также еще одного мужчины, которому стало известно о преступлении, сообщает СУСК РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале.
"По данным следствия, 14 января текущего года 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения… в ходе конфликта со своим 49-летним знакомым нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем", - говорится в сообщении.
От полученных ранений второй мужчина также скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Фигурант заключен под стражу.
Полиция сообщает, что арестованный ранее был неоднократно судим.
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