https://ria.ru/20240118/ubiystvo-1921971289.html

В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин

В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин - РИА Новости, 18.01.2024

В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин

Житель Петропавловска-Камчатского заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также еще одного мужчины, которому стало известно о преступлении,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:51

2024-01-18T03:51

2024-01-18T03:52

происшествия

россия

петропавловск-камчатский

камчатский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также еще одного мужчины, которому стало известно о преступлении, сообщает СУСК РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале. "По данным следствия, 14 января текущего года 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения… в ходе конфликта со своим 49-летним знакомым нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем", - говорится в сообщении. От полученных ранений второй мужчина также скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Фигурант заключен под стражу. Полиция сообщает, что арестованный ранее был неоднократно судим.

https://ria.ru/20231226/prigovor-1918079181.html

россия

петропавловск-камчатский

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край