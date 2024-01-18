https://ria.ru/20240118/trevoga-1922059208.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:50
2024-01-18T12:50
2024-01-18T12:58
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – около 12.45 мск.Ранее в четверг воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240117/udar-1921930459.html
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за день