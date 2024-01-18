https://ria.ru/20240118/trevoga-1921979108.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 18.01.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T07:13
2024-01-18T07:13
2024-01-18T07:19
специальная военная операция на украине
белгород
безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Telegram-канале мэрии города сообщалось, что ракетная опасность объявлена в Белгороде, жителям было рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава Белгородской области.
https://ria.ru/20240117/belgorod-1921952178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности