https://ria.ru/20240118/trevoga-1921979108.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 18.01.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:13

2024-01-18T07:13

2024-01-18T07:19

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Telegram-канале мэрии города сообщалось, что ракетная опасность объявлена в Белгороде, жителям было рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава Белгородской области.

https://ria.ru/20240117/belgorod-1921952178.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белгород, безопасность