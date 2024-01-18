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В Брянской области восстановили движение на трассе М-3 - РИА Новости, 18.01.2024
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11:17 18.01.2024 (обновлено: 11:26 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/trassa-1922022330.html
В Брянской области восстановили движение на трассе М-3
В Брянской области восстановили движение на трассе М-3 - РИА Новости, 18.01.2024
В Брянской области восстановили движение на трассе М-3
Проезд по трассе М-3 "Украина" в Брянской области, где накануне произошла авария вертолета, восстановлен в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:17
2024-01-18T11:26
происшествия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Проезд по трассе М-3 "Украина" в Брянской области, где накануне произошла авария вертолета, восстановлен в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Движение на участке трассы М-3 было затруднено в обоих направлениях, был организован объезд по альтернативному маршруту. "Госавтоинспекция Брянской области информирует водителей о восстановлении движения на трассе М-3 "Украина". На М-3 "Украина" в Брянской области восстановили движение проезда в обоих направлениях", – говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет, электричество восстановлено. В Минобороны РФ сообщили, что вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал.
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происшествия, брянская область, александр богомаз, ми-8 амтш, россия, авто
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Ми-8 АМТШ, Россия, Авто
В Брянской области восстановили движение на трассе М-3

В Брянской области восстановили движение на трассе М-3 после аварии вертолета

© Фото : В Брянске/TelegramТрассе М-3 после аварийной посадки вертолёта в Брянской области
Трассе М-3 после аварийной посадки вертолёта в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : В Брянске/Telegram
Трассе М-3 после аварийной посадки вертолёта в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Проезд по трассе М-3 "Украина" в Брянской области, где накануне произошла авария вертолета, восстановлен в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Движение на участке трассы М-3 было затруднено в обоих направлениях, был организован объезд по альтернативному маршруту.
«
"Госавтоинспекция Брянской области информирует водителей о восстановлении движения на трассе М-3 "Украина". На М-3 "Украина" в Брянской области восстановили движение проезда в обоих направлениях", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет, электричество восстановлено. В Минобороны РФ сообщили, что вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал.
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ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМи-8 АМТШРоссияАвто
 
 
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