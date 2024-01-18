https://ria.ru/20240118/trassa-1922022330.html

В Брянской области восстановили движение на трассе М-3

В Брянской области восстановили движение на трассе М-3 - РИА Новости, 18.01.2024

В Брянской области восстановили движение на трассе М-3

Проезд по трассе М-3 "Украина" в Брянской области, где накануне произошла авария вертолета, восстановлен в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:17

2024-01-18T11:17

2024-01-18T11:26

происшествия

брянская область

александр богомаз

ми-8 амтш

россия

авто

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Проезд по трассе М-3 "Украина" в Брянской области, где накануне произошла авария вертолета, восстановлен в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Движение на участке трассы М-3 было затруднено в обоих направлениях, был организован объезд по альтернативному маршруту. "Госавтоинспекция Брянской области информирует водителей о восстановлении движения на трассе М-3 "Украина". На М-3 "Украина" в Брянской области восстановили движение проезда в обоих направлениях", – говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет, электричество восстановлено. В Минобороны РФ сообщили, что вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал.

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происшествия, брянская область, александр богомаз, ми-8 амтш, россия, авто