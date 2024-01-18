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Временного поверенного Пакистана вызвали в МИД Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
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11:08 18.01.2024 (обновлено: 11:27 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/tegeran-1922021168.html
Временного поверенного Пакистана вызвали в МИД Ирана, пишут СМИ
Временного поверенного Пакистана вызвали в МИД Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
Временного поверенного Пакистана вызвали в МИД Ирана, пишут СМИ
Временный поверенный Пакистана в Тегеране вызван в местный МИД после ракетного удара по территории исламской республики, сообщило иранское госагентство Tasnim. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:08
2024-01-18T11:27
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ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Временный поверенный Пакистана в Тегеране вызван в местный МИД после ракетного удара по территории исламской республики, сообщило иранское госагентство Tasnim."После нападения Пакистана ранним утром на приграничную деревню в провинциях Систан и Белуджистан час назад посол Пакистана в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел, чтобы объяснить этот инцидент", - говорится в сообщении.Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил удар Пакистана по территории Ирана, отметив, что "с целью официального уведомления о протесте и запроса объяснений у правительства Пакистана по этому поводу в МИД вызван временный поверенный в делах посольства этой страны в Тегеране".В четверг утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
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в мире, пакистан, иран, тегеран (город)
В мире, Пакистан, Иран, Тегеран (город)
Временного поверенного Пакистана вызвали в МИД Ирана, пишут СМИ

Tasnim: временный поверенный Пакистана в Тегеране вызван в местный МИД

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Временный поверенный Пакистана в Тегеране вызван в местный МИД после ракетного удара по территории исламской республики, сообщило иранское госагентство Tasnim.
«
"После нападения Пакистана ранним утром на приграничную деревню в провинциях Систан и Белуджистан час назад посол Пакистана в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел, чтобы объяснить этот инцидент", - говорится в сообщении.
Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил удар Пакистана по территории Ирана, отметив, что "с целью официального уведомления о протесте и запроса объяснений у правительства Пакистана по этому поводу в МИД вызван временный поверенный в делах посольства этой страны в Тегеране".
В четверг утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.
Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
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