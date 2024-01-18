https://ria.ru/20240118/teatr-1922195855.html

Читка пьесы "Молодая гвардия-2" пройдет в Театре Вахтангова

Читка пьесы "Молодая гвардия-2" пройдет в Театре Вахтангова - РИА Новости, 18.01.2024

Читка пьесы "Молодая гвардия-2" пройдет в Театре Вахтангова

Читка пьесы "Молодая гардия-2" по роману Александра Фадеева, в которой происходит осмысление темы специальной военной операции, состоится на Симоновской сцене... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:46

2024-01-18T18:46

2024-01-18T18:46

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Читка пьесы "Молодая гардия-2" по роману Александра Фадеева, в которой происходит осмысление темы специальной военной операции, состоится на Симоновской сцене Театра Вахтангова 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Читкой пьесы "Молодая гвардия-2" Театр Вахтангова открывает новое важное для себя направление работы: осмысление темы специальной военной операции в современной драматургии. Требуется время для того, чтобы события наших дней нашли отражение в произведениях для театра. Драматурги и режиссеры должны прочувствовать ее суть, ощутить связь с исторической судьбой России, найти язык, систему образов и философию, которая позволит со всей глубиной подойти к ее сценическому осмыслению", — рассказали в театре. Автор пьесы Виктория Никифорова в беседе с РИА Новости отметила, что событие, которое происходит в "Молодой гвардии" Фадеева, отображает и сегодняшнюю реальность России. "Эта пьеса о наших современниках: питерцах, москвичах, жителях деревень, маленьких городов, перед которыми стоит вопрос: "На какой ты стороне? С кем ты? Что тебе делать: идти по мобилизации на СВО или бежать штурмовать Верхний Ларс на велосипеде? Куда ты денешься? С кем ты будешь? Или ты тихо сядешь затаишься и накроешься веником, и постараешься молчать, пока не переживешь эту ситуацию? Этот разный выбор стоит всегда, и он абсолютно современен. Этим было вызвано. Для меня это не событие прошлого, это сегодняшняя реальность", — сказала она. По словам автора пьесы, сегодняшние сюжеты сами собой вырастают из исторических реалий. "И эти ребята-подростки, ровесники моих детей, которые погибали в Краснодоне, их опыт совершенно свободно коррелирует с тем, что происходит у нас сегодня. Все, что сегодня происходит, это те же места, где сегодня идут бои: Купянск, Луганск и так далее. Это география та же самая, это те же самые характеры, с одной стороны, героев, которые выбирают сопротивляться до конца, а, с другой стороны, - людей, которые идут на сотрудничество с оккупантами, которые начинают находить в этом какое-то изощренное удовольствие. Это проблема пятой колонны - абсолютно вечной для России: 1812-й, 1918-й, 1941-й годы, ничего не меняется", - подчеркнула Никифорова. Подвиг Молодой гвардии во время Великой Отечественной войны в городе Краснодоне (в настоящее время - Луганская Народная Республика), нуждается в дополнительном осмыслении в контексте специальной военной операции, считают создатели постановки. История молодогвардейцев связана с творческой историей Вахтанговского театра, где в феврале 1948 года к пятилетию освобождения Краснодона от немецких захватчиков состоялась премьера спектакля "Молодая гвардия" по роману Фадеева в постановке Бориса Захавы, с участием Юрия Любимова, тогда артиста театра, в роли Олега Кошевого. Режиссером постановки выступает Сергей Потапов. Пьесу будут читать артисты Вахтанговского театра. В числе приглашенных на читку представители Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Кулиша.

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

молодая гвардия , юрий любимов, краснодон, луганск, новости культуры, театр, театр имени е. вахтангова