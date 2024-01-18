https://ria.ru/20240118/tamozhnya-1922055322.html

Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков

Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков - РИА Новости, 18.01.2024

Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков

Таможенники в 2023 году изъяли более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, это почти на четверть... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:42

2024-01-18T12:42

2024-01-18T12:42

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898065800_0:39:3076:1769_1920x0_80_0_0_55406a6f8066046fb29076cf57441154.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Таможенники в 2023 году изъяли более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, это почти на четверть больше, чем в 2022-м, сообщили в пресс-службе ФТС России. "В 2023 году таможенниками самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Это на 23,5% больше, чем годом ранее", - рассказали в ведомстве. Также сообщается что, что в числе изъятого 2432 килограмма наркотиков, 1156 килограммов сильнодействующих и почти 5 килограммов психотропных веществ, а также свыше 20 тонн прекурсоров. "Всего выявлено 1160 фактов незаконного перемещения. Возбуждено 322 уголовных дела, из них 155 - по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров) и 167 - по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ)", - добавили в Федеральной таможенной службе России.

https://ria.ru/20240111/diamonds-1920721285.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)