https://ria.ru/20240118/tamozhnya-1922055322.html
Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков
Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков - РИА Новости, 18.01.2024
Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков
Таможенники в 2023 году изъяли более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, это почти на четверть... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:42
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Таможенники в 2023 году изъяли более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, это почти на четверть больше, чем в 2022-м, сообщили в пресс-службе ФТС России. "В 2023 году таможенниками самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Это на 23,5% больше, чем годом ранее", - рассказали в ведомстве. Также сообщается что, что в числе изъятого 2432 килограмма наркотиков, 1156 килограммов сильнодействующих и почти 5 килограммов психотропных веществ, а также свыше 20 тонн прекурсоров. "Всего выявлено 1160 фактов незаконного перемещения. Возбуждено 322 уголовных дела, из них 155 - по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров) и 167 - по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ)", - добавили в Федеральной таможенной службе России.
https://ria.ru/20240111/diamonds-1920721285.html
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков
ФТС: таможенники в 2023 году изъяли более 23,7 тонны наркотических средств
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Таможенники в 2023 году изъяли более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, это почти на четверть больше, чем в 2022-м, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"В 2023 году таможенниками самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Это на 23,5% больше, чем годом ранее", - рассказали в ведомстве.
Также сообщается что, что в числе изъятого 2432 килограмма наркотиков, 1156 килограммов сильнодействующих и почти 5 килограммов психотропных веществ, а также свыше 20 тонн прекурсоров.
"Всего выявлено 1160 фактов незаконного перемещения. Возбуждено 322 уголовных дела, из них 155 - по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров) и 167 - по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ)", - добавили в Федеральной таможенной службе России.
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