https://ria.ru/20240118/taksi-1922183996.html
В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость поездок
В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость поездок - РИА Новости, 18.01.2024
В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость поездок
Стоимость и продолжительность поездок на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:05
2024-01-18T18:05
2024-01-18T18:05
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758703242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_0a6464f387dbab03420786a3da689d30.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Стоимость и продолжительность поездок на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. В приложении "Яндекс Go" показан оранжевый индикатор спроса, который обозначает повышенную цену. "Заказов намного больше, чем машин из-за плохой погоды. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - сообщает сервис. Так, продолжительность и долгих, и коротких поездок увеличилась в 1,5-2 раза: например, в поездках, длительность которых составляет 35-40 минут, время увеличилось до часа и более. Стоимость коротких поездок, которые обычно занимают не более 10 минут, выросла с 200-250 рублей до 500-600 рублей. А цена за долгие поездки поднялась с 700-800 рублей до 1500-2000 рублей. По прогнозам центра погоды "Фобос", в четверг в Москве ожидается порывистый ветер, сильный снег и метель, возможно, обновится суточный рекорд осадков - может выпасть 10-15 миллиметров, или около четверти месячной нормы. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы использовать городской транспорт 18 и 19 января, а большегрузам в эти дни планировать поездки в связи в прогнозируемыми снегопадами.
https://ria.ru/20240117/moskva-1921925211.html
https://ria.ru/20240117/moskva-1921835645.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758703242_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_0d45da8a2ba2f4bd6ca120e0ce37c312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость поездок
В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость и продолжительность поездок
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Стоимость и продолжительность поездок на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.
В приложении "Яндекс
Go" показан оранжевый индикатор спроса, который обозначает повышенную цену. "Заказов намного больше, чем машин из-за плохой погоды. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - сообщает сервис.
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Так, продолжительность и долгих, и коротких поездок увеличилась в 1,5-2 раза: например, в поездках, длительность которых составляет 35-40 минут, время увеличилось до часа и более.
Стоимость коротких поездок, которые обычно занимают не более 10 минут, выросла с 200-250 рублей до 500-600 рублей. А цена за долгие поездки поднялась с 700-800 рублей до 1500-2000 рублей.
По прогнозам центра погоды "Фобос", в четверг в Москве ожидается порывистый ветер, сильный снег и метель, возможно, обновится суточный рекорд осадков - может выпасть 10-15 миллиметров, или около четверти месячной нормы. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы использовать городской транспорт 18 и 19 января, а большегрузам в эти дни планировать поездки в связи в прогнозируемыми снегопадами.
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов