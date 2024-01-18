https://ria.ru/20240118/taksi-1922183996.html

В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость поездок

В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость поездок - РИА Новости, 18.01.2024

В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость поездок

Стоимость и продолжительность поездок на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:05

2024-01-18T18:05

2024-01-18T18:05

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Стоимость и продолжительность поездок на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. В приложении "Яндекс Go" показан оранжевый индикатор спроса, который обозначает повышенную цену. "Заказов намного больше, чем машин из-за плохой погоды. Серьезные пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - сообщает сервис. Так, продолжительность и долгих, и коротких поездок увеличилась в 1,5-2 раза: например, в поездках, длительность которых составляет 35-40 минут, время увеличилось до часа и более. Стоимость коротких поездок, которые обычно занимают не более 10 минут, выросла с 200-250 рублей до 500-600 рублей. А цена за долгие поездки поднялась с 700-800 рублей до 1500-2000 рублей. По прогнозам центра погоды "Фобос", в четверг в Москве ожидается порывистый ветер, сильный снег и метель, возможно, обновится суточный рекорд осадков - может выпасть 10-15 миллиметров, или около четверти месячной нормы. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы использовать городской транспорт 18 и 19 января, а большегрузам в эти дни планировать поездки в связи в прогнозируемыми снегопадами.

https://ria.ru/20240117/moskva-1921925211.html

https://ria.ru/20240117/moskva-1921835645.html

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