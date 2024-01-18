https://ria.ru/20240118/sud-1922190595.html

Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе

Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе - РИА Новости, 18.01.2024

Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе

Басманный суд Москвы продлил арест еще на три месяца главе IT-компании "Спутник" Александру Киму и руководителю турфирмы Никите Дубасу по делу о гибели... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:28

2024-01-18T18:28

2024-01-18T18:28

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест еще на три месяца главе IT-компании "Спутник" Александру Киму и руководителю турфирмы Никите Дубасу по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить меру пресечения Киму и Дубасу до 21 апреля 2024 года ",- огласила решение судья. По мнению следователя, оснований для изменения ранее избранной меры пресечения фигурантам на сегодняшний день не имеется. Ходатайство о продлении ареста он мотивировал тем, что по уголовному делу необходимо провести ряд следственных действий, в том числе, необходимо установить иных лиц, причастных к преступлению, получить результаты экспертно-технической экспертизы, ознакомить обвиняемых с материалами дела. Адвокат Кима Калой Ахильгов считает, что обвинение не предоставило суду достоверных сведений о том, что его подзащитный сможет уничтожить доказательства по делу и повлиять на его расследование, если будет находиться не под стражей. Защита попросила назначить Киму домашний арест, либо отпустить его под залог в размере 5 миллионов рублей. Обвиняемый Дубас утверждал, что ему нельзя находиться в СИЗО по медицинским показаниям и также просил суд о смягчении меры пресечения, попросив перевести его под домашний арест, либо назначить подписку о невыезде. Адвокат Артем Павлов сказал, что Дубас страдает сахарным диабетом, поэтому ему нужна медицинская помощь и регулярная выдача необходимых лекарств. Гражданин Казахстана Ким был арестован в конце августа прошлого года. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким утверждал, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Также по делу арестовали организатор экскурсии Никиту Дубаса. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Оба вину не признают. Ещё один фигурант - директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.

https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html

https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915320034.html

https://ria.ru/20240112/proisshestviya-1920972867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, следственный комитет россии (ск рф)