https://ria.ru/20240118/stolknovenie-1922045736.html

На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, заявил Лавров

На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, заявил Лавров

На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, сдерживающих факторов становится все меньше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:13

2024-01-18T12:13

2024-01-18T12:13

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, сдерживающих факторов становится все меньше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Цель их (США) понятна... постараться каким-то образом обеспечить контроль за нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя. А риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну. Там уже все больше и больше говорят о вероятности прямого столкновения ядерных держав. Каких-то сдерживающих факторов на Западе в этом отношении становится все меньше и меньше", - заявил Лавров на своей итоговой пресс-конференции.

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в мире, россия, сша, сергей лавров