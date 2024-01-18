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На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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12:13 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/stolknovenie-1922045736.html
На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, заявил Лавров
На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, заявил Лавров
На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, сдерживающих факторов становится все меньше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:13
2024-01-18T12:13
в мире
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сша
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, сдерживающих факторов становится все меньше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Цель их (США) понятна... постараться каким-то образом обеспечить контроль за нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя. А риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну. Там уже все больше и больше говорят о вероятности прямого столкновения ядерных держав. Каких-то сдерживающих факторов на Западе в этом отношении становится все меньше и меньше", - заявил Лавров на своей итоговой пресс-конференции.
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в мире, россия, сша, сергей лавров
В мире, Россия, США, Сергей Лавров
На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, заявил Лавров

Лавров: на Западе все больше говорят о прямом столкновении ядерных держав

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, сдерживающих факторов становится все меньше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Цель их (США) понятна... постараться каким-то образом обеспечить контроль за нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя. А риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну. Там уже все больше и больше говорят о вероятности прямого столкновения ядерных держав. Каких-то сдерживающих факторов на Западе в этом отношении становится все меньше и меньше", - заявил Лавров на своей итоговой пресс-конференции.
Стержни атомного реактора - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы
11 января, 03:25
 
В миреРоссияСШАСергей Лавров
 
 
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