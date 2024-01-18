Рейтинг@Mail.ru
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 18.01.2024 (обновлено: 13:20 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ssha-1922041852.html
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо
Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:02
2024-01-18T13:20
в мире
сша
россия
сергей лавров
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:74:3056:1792_1920x0_80_0_0_d1712a06abe3933e2aa93a65c7e73763.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для возможности проведения подобных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, при этом США желают проводить инспекции ядерных объектов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ назвал неприемлемыми намерения Вашингтона проводить инспекции российских ядерных объектов. Министр рассказал, что представители США "вновь вспомнили про важность контроля над ядерными вооружениями, начали нам направлять какие-то сигналы о якобы имеющейся у них готовности возобновить диалог по этим вопросам". Глава МИД РФ добавил, что со стороны США предлагалось "обособить переговоры по стратегической стабильности от общего военно-политического контекста""Получается так, да, вы наш враг, но насчет того, как бы нам посмотреть на ваш стратегический ядерный арсенал, мы готовы поговорить, это другое. Цель их понятна, под лозунгом о взаимности постараться каким-то образом обеспечить контроль над нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя, а риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну.... Мы считаем американские идеи неприемлемыми", - заключил министр.
https://ria.ru/20240118/stabilnost-1922049022.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30eeee45a8f181e83393376cefb5c863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, сергей лавров, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Вашингтон (штат)
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо

Лавров: намерение США проводить инспекции ядерных объектов РФ неприемлемо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для возможности проведения подобных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, при этом США желают проводить инспекции ядерных объектов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ назвал неприемлемыми намерения Вашингтона проводить инспекции российских ядерных объектов. Министр рассказал, что представители США "вновь вспомнили про важность контроля над ядерными вооружениями, начали нам направлять какие-то сигналы о якобы имеющейся у них готовности возобновить диалог по этим вопросам". Глава МИД РФ добавил, что со стороны США предлагалось "обособить переговоры по стратегической стабильности от общего военно-политического контекста"
«
"Получается так, да, вы наш враг, но насчет того, как бы нам посмотреть на ваш стратегический ядерный арсенал, мы готовы поговорить, это другое. Цель их понятна, под лозунгом о взаимности постараться каким-то образом обеспечить контроль над нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя, а риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну.... Мы считаем американские идеи неприемлемыми", - заключил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Лавров: Россия передала США свои оценки предложений по стратстабильности
Вчера, 12:26
 
В миреСШАРоссияСергей ЛавровВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала