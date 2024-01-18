https://ria.ru/20240118/ssha-1922041852.html

Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо

Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо

Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:02

2024-01-18T12:02

2024-01-18T13:20

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сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для возможности проведения подобных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, при этом США желают проводить инспекции ядерных объектов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ назвал неприемлемыми намерения Вашингтона проводить инспекции российских ядерных объектов. Министр рассказал, что представители США "вновь вспомнили про важность контроля над ядерными вооружениями, начали нам направлять какие-то сигналы о якобы имеющейся у них готовности возобновить диалог по этим вопросам". Глава МИД РФ добавил, что со стороны США предлагалось "обособить переговоры по стратегической стабильности от общего военно-политического контекста""Получается так, да, вы наш враг, но насчет того, как бы нам посмотреть на ваш стратегический ядерный арсенал, мы готовы поговорить, это другое. Цель их понятна, под лозунгом о взаимности постараться каким-то образом обеспечить контроль над нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя, а риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну.... Мы считаем американские идеи неприемлемыми", - заключил министр.

https://ria.ru/20240118/stabilnost-1922049022.html

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в мире, сша, россия, сергей лавров, вашингтон (штат)