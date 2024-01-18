https://ria.ru/20240118/ssha-1922041852.html
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо
Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:02
2024-01-18T12:02
2024-01-18T13:20
в мире
сша
россия
сергей лавров
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:74:3056:1792_1920x0_80_0_0_d1712a06abe3933e2aa93a65c7e73763.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для возможности проведения подобных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, при этом США желают проводить инспекции ядерных объектов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ назвал неприемлемыми намерения Вашингтона проводить инспекции российских ядерных объектов. Министр рассказал, что представители США "вновь вспомнили про важность контроля над ядерными вооружениями, начали нам направлять какие-то сигналы о якобы имеющейся у них готовности возобновить диалог по этим вопросам". Глава МИД РФ добавил, что со стороны США предлагалось "обособить переговоры по стратегической стабильности от общего военно-политического контекста""Получается так, да, вы наш враг, но насчет того, как бы нам посмотреть на ваш стратегический ядерный арсенал, мы готовы поговорить, это другое. Цель их понятна, под лозунгом о взаимности постараться каким-то образом обеспечить контроль над нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя, а риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну.... Мы считаем американские идеи неприемлемыми", - заключил министр.
https://ria.ru/20240118/stabilnost-1922049022.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30eeee45a8f181e83393376cefb5c863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сергей лавров, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Вашингтон (штат)
Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо
Лавров: намерение США проводить инспекции ядерных объектов РФ неприемлемо