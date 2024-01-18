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На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли до 30 военных

На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли до 30 военных - РИА Новости, 18.01.2024

На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли до 30 военных

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял за сутки до 30 солдат,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:46

2024-01-18T15:46

2024-01-18T17:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял за сутки до 30 солдат, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Жеребянки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также по одной гаубице Д-20 и Д-30.

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2024

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россия, вооруженные силы украины, безопасность