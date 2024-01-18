https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922138551.html

На Южнодонецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 130 военных

На Южнодонецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 130 военных - РИА Новости, 18.01.2024

На Южнодонецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 130 военных

Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял более 130 военнослужащих, две гаубицы FH-70 и самоходку Krab, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:44

2024-01-18T15:44

2024-01-18T17:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял более 130 военнослужащих, две гаубицы FH-70 и самоходку Krab, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Водяное ДНР."Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность