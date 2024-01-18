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Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 18.01.2024 (обновлено: 15:49 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922028426.html
Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров
Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров
Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:34
2024-01-18T15:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.&quot;Мы не возражаем против тех договоренностей, которые заключают другие страны с Украиной. Но это нисколько не меняет нашу цель, это было подтверждено буквально на днях президентом (Владимиром) Путиным. Мы будем цели СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем&quot;, - заявил Лавров на своей итоговой пресс-конференции.Он заверил, что "нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена, об этом уже неоднократно говорилось"."Те, кто не учил историю, ну и географию - а таких на Западе немало - они могут на эту тему фантазировать", - добавил он.
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96
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"Нет никаких "надежд", что Россия будет побеждена" – Лавров о переговорах с Украиной
"Нет никаких "надежд", что Россия будет побеждена" – Лавров о переговорах с Украиной
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россия, украина, в мире, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров
Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Мы не возражаем против тех договоренностей, которые заключают другие страны с Украиной. Но это нисколько не меняет нашу цель, это было подтверждено буквально на днях президентом (Владимиром) Путиным. Мы будем цели СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем", - заявил Лавров на своей итоговой пресс-конференции.

Он заверил, что "нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена, об этом уже неоднократно говорилось".
"Те, кто не учил историю, ну и географию - а таких на Западе немало - они могут на эту тему фантазировать", - добавил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 января, 15:40
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСергей Лавров
 
 
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