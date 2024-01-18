https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922028426.html

Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров

Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров

Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:34

2024-01-18T11:34

2024-01-18T15:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не возражаем против тех договоренностей, которые заключают другие страны с Украиной. Но это нисколько не меняет нашу цель, это было подтверждено буквально на днях президентом (Владимиром) Путиным. Мы будем цели СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем", - заявил Лавров на своей итоговой пресс-конференции.Он заверил, что "нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена, об этом уже неоднократно говорилось"."Те, кто не учил историю, ну и географию - а таких на Западе немало - они могут на эту тему фантазировать", - добавил он.

россия

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"Нет никаких "надежд", что Россия будет побеждена" – Лавров о переговорах с Украиной "Нет никаких "надежд", что Россия будет побеждена" – Лавров о переговорах с Украиной 2024-01-18T11:34 true PT0M36S

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россия, украина, в мире, сергей лавров