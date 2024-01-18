https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922028426.html
Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров
Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров
Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:34
2024-01-18T11:34
2024-01-18T15:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не возражаем против тех договоренностей, которые заключают другие страны с Украиной. Но это нисколько не меняет нашу цель, это было подтверждено буквально на днях президентом (Владимиром) Путиным. Мы будем цели СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем", - заявил Лавров на своей итоговой пресс-конференции.Он заверил, что "нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена, об этом уже неоднократно говорилось"."Те, кто не учил историю, ну и географию - а таких на Западе немало - они могут на эту тему фантазировать", - добавил он.
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РИА Новости
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"Нет никаких "надежд", что Россия будет побеждена" – Лавров о переговорах с Украиной
"Нет никаких "надежд", что Россия будет побеждена" – Лавров о переговорах с Украиной
2024-01-18T11:34
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РИА Новости
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россия, украина, в мире, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров
Россия достигнет целей спецоперации на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине