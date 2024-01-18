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Спецборт МЧС доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 18.01.2024
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16:50 18.01.2024 (обновлено: 16:54 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/spetsbort-1922160333.html
Спецборт МЧС доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа
Спецборт МЧС доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 18.01.2024
Спецборт МЧС доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа
Спецборт МЧС РФ доставил в Москву еще 35 эвакуированных из сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:50
2024-01-18T16:54
в мире
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил в Москву еще 35 эвакуированных из сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76 с группой российских граждан и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту "Домодедово", - сказал собеседник агентства.По его словам, спецборт доставил в Москву 35 человек, в том числе 25 детей.По данным МЧС, на сегодняшний день эвакуированы 1193 россиян и членов их семей, изъявивших желание покинуть анклав.
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в мире, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, домодедово (аэропорт)
В мире, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Домодедово (аэропорт)
Спецборт МЧС доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Спецборт МЧС доставил в РФ 35 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил в Москву еще 35 эвакуированных из сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"Самолет Ил-76 с группой российских граждан и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту "Домодедово", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спецборт доставил в Москву 35 человек, в том числе 25 детей.
По данным МЧС, на сегодняшний день эвакуированы 1193 россиян и членов их семей, изъявивших желание покинуть анклав.
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В миреМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДомодедово (аэропорт)
 
 
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