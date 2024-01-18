https://ria.ru/20240118/spetsbort-1922160333.html

Спецборт МЧС доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Спецборт МЧС доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 18.01.2024

Спецборт МЧС доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву еще 35 эвакуированных из сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:50

2024-01-18T16:50

2024-01-18T16:54

в мире

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил в Москву еще 35 эвакуированных из сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76 с группой российских граждан и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту "Домодедово", - сказал собеседник агентства.По его словам, спецборт доставил в Москву 35 человек, в том числе 25 детей.По данным МЧС, на сегодняшний день эвакуированы 1193 россиян и членов их семей, изъявивших желание покинуть анклав.

https://ria.ru/20240118/konflikt-1915630213.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, домодедово (аэропорт)