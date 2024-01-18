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Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/sotsobekty-1922187289.html
Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела
Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела - РИА Новости, 18.01.2024
Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела
Соцобъекты, школы, детские сады и больницы в городе Пологи Запорожской области обеспечили электроэнергией, они работают в штатном режиме, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:19
2024-01-18T18:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соцобъекты, школы, детские сады и больницы в городе Пологи Запорожской области обеспечили электроэнергией, они работают в штатном режиме, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Накануне Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области оставаются без света и тепла. Сейчас идут восстановительные работы. "Социальные объекты, школы, садики города Пологи подключены к генераторам и работают в штатном режиме. В помещениях тепло, дети находятся в комфортных условиях. Больницы также запитаны электроэнергией и продолжают принимать пациентов", - написал Балицкий в телеграм-канале. По его словам, все силы направлены на то, чтобы в оперативном порядке обеспечить нормальную жизнедеятельность в городе. "Социальная служба продолжает держать связь со всеми подопечными города Пологи, а их порядка 90 человек, и оказывает всю необходимую помощь. О каждом знаем, о каждом помним, о каждом позаботимся", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240114/svet-1921277249.html
https://ria.ru/20240116/defitsit-1921600426.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела

Балицкий: больницы запорожских Полог подключили к генераторам после обстрела ВСУ

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Восстановительные работы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соцобъекты, школы, детские сады и больницы в городе Пологи Запорожской области обеспечили электроэнергией, они работают в штатном режиме, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Накануне Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области оставаются без света и тепла. Сейчас идут восстановительные работы.
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"Социальные объекты, школы, садики города Пологи подключены к генераторам и работают в штатном режиме. В помещениях тепло, дети находятся в комфортных условиях. Больницы также запитаны электроэнергией и продолжают принимать пациентов", - написал Балицкий в телеграм-канале.
По его словам, все силы направлены на то, чтобы в оперативном порядке обеспечить нормальную жизнедеятельность в городе.
"Социальная служба продолжает держать связь со всеми подопечными города Пологи, а их порядка 90 человек, и оказывает всю необходимую помощь. О каждом знаем, о каждом помним, о каждом позаботимся", - подчеркнул губернатор.
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