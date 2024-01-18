https://ria.ru/20240118/sotsobekty-1922187289.html

Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела

Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела - РИА Новости, 18.01.2024

Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела

Соцобъекты, школы, детские сады и больницы в городе Пологи Запорожской области обеспечили электроэнергией, они работают в штатном режиме, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:19

2024-01-18T18:19

2024-01-18T18:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соцобъекты, школы, детские сады и больницы в городе Пологи Запорожской области обеспечили электроэнергией, они работают в штатном режиме, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Накануне Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области оставаются без света и тепла. Сейчас идут восстановительные работы. "Социальные объекты, школы, садики города Пологи подключены к генераторам и работают в штатном режиме. В помещениях тепло, дети находятся в комфортных условиях. Больницы также запитаны электроэнергией и продолжают принимать пациентов", - написал Балицкий в телеграм-канале. По его словам, все силы направлены на то, чтобы в оперативном порядке обеспечить нормальную жизнедеятельность в городе. "Социальная служба продолжает держать связь со всеми подопечными города Пологи, а их порядка 90 человек, и оказывает всю необходимую помощь. О каждом знаем, о каждом помним, о каждом позаботимся", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240114/svet-1921277249.html

https://ria.ru/20240116/defitsit-1921600426.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий