https://ria.ru/20240118/soglashenie-1922034220.html

Лавров прокомментировал соглашение Великобритании и Украины

Лавров прокомментировал соглашение Великобритании и Украины - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров прокомментировал соглашение Великобритании и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел в документе, согласованном Киевом и Лондоном, юридически обязывающих положений. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:48

2024-01-18T11:48

2024-01-18T11:48

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел в документе, согласованном Киевом и Лондоном, юридически обязывающих положений. "Я слышал, что содержится в документе, который был согласован между (Владимиром) Зеленским и (премьером Британии Риши - ред.) Сунаком. Я не увидел в анализе этого документа каких-либо обязывающих положений, если только таковым не считать обязательство Украины в случае, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов. Достаточно анекдотично", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. Он напомнил, что около пары месяцев назад на Западе шли дискуссии о том, принимать ли Украину в Евросоюз или НАТО - и не все были за. В результате было решено, что Киев будет заключать отдельные договоры с западными странами. "Как такой, знаете, полуфабрикат было изобретено заключение соглашений двухсторонних с отдельными западными странами", - отметил Лавров. Ранее премьер Великобритании Сунак посетил Киев. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240115/ssha-1921337083.html

https://ria.ru/20240117/dogovor-1921753202.html

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