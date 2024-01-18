https://ria.ru/20240118/snegurochka-1922115842.html

Минкульт Забайкалья не нашел пропаганды ЛГБТ* в шоу с мальчиком-Снегурочкой

Минкульт Забайкалья не нашел пропаганды ЛГБТ* в шоу с мальчиком-Снегурочкой - РИА Новости, 18.01.2024

Минкульт Забайкалья не нашел пропаганды ЛГБТ* в шоу с мальчиком-Снегурочкой

Министерство культуры Забайкальского края в ходе проверки не нашло нарушений в новогоднем представлении в школе села Капцегайтуй, где роль Снегурочки исполнял... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:47

2024-01-18T14:47

2024-01-18T14:47

краснокаменский район

россия

снегурочка

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

госдума рф

забайкальский край

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ЧИТА, 18 янв - РИА Новости. Министерство культуры Забайкальского края в ходе проверки не нашло нарушений в новогоднем представлении в школе села Капцегайтуй, где роль Снегурочки исполнял мальчик, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее на сайте региональной газеты "Вечорка" появилась информация, что жители села Капцегайтуй Краснокаменского района усмотрели пропаганду ЛГБТ* из-за подростка в костюме Снегурочки. Жалобу от жителей направили в адрес правительства Забайкалья, а также депутатам Госдумы. "Министерство культуры уже провело свою проверку. Специалисты нарушений в представлении не выявили. Также с мнением о пропаганде не согласен глава села, так как это представление было ради шутки. Для выяснения всех деталей 19 января глава Краснокаменского района также проведёт сход граждан", - сказали в пресс-службе. В министерстве культуры Забайкалья уточнили, что была проведена беседа с руководителем комитета культуры района, изучен сценарий праздника, получена объяснительная от авторов. Костюмированный вечер прошёл 31 декабря в доме культуры села. "В качестве актёров были задействованы участники клубных формирований дома культуры, большинство которых составляют мальчики... Действие по сценарию предполагало шуточные переодевания и новогодние миниатюры. Костюмированный новогодний праздник - одна из основных форм организации Нового года. Специалисты изучили имеющиеся в открытом доступе съёмки с вечера и пришли к выводу, что в представлении нарушений нет", - отметили в министерстве.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920458438.html

https://ria.ru/20231227/snegurochka-1918411845.html

краснокаменский район

россия

забайкальский край

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краснокаменский район, россия, снегурочка, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, забайкальский край