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Минкульт Забайкалья не нашел пропаганды ЛГБТ* в шоу с мальчиком-Снегурочкой - РИА Новости, 18.01.2024
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14:47 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/snegurochka-1922115842.html
Минкульт Забайкалья не нашел пропаганды ЛГБТ* в шоу с мальчиком-Снегурочкой
Минкульт Забайкалья не нашел пропаганды ЛГБТ* в шоу с мальчиком-Снегурочкой - РИА Новости, 18.01.2024
Минкульт Забайкалья не нашел пропаганды ЛГБТ* в шоу с мальчиком-Снегурочкой
Министерство культуры Забайкальского края в ходе проверки не нашло нарушений в новогоднем представлении в школе села Капцегайтуй, где роль Снегурочки исполнял... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:47
2024-01-18T14:47
краснокаменский район
россия
снегурочка
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
забайкальский край
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ЧИТА, 18 янв - РИА Новости. Министерство культуры Забайкальского края в ходе проверки не нашло нарушений в новогоднем представлении в школе села Капцегайтуй, где роль Снегурочки исполнял мальчик, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее на сайте региональной газеты "Вечорка" появилась информация, что жители села Капцегайтуй Краснокаменского района усмотрели пропаганду ЛГБТ* из-за подростка в костюме Снегурочки. Жалобу от жителей направили в адрес правительства Забайкалья, а также депутатам Госдумы. "Министерство культуры уже провело свою проверку. Специалисты нарушений в представлении не выявили. Также с мнением о пропаганде не согласен глава села, так как это представление было ради шутки. Для выяснения всех деталей 19 января глава Краснокаменского района также проведёт сход граждан", - сказали в пресс-службе. В министерстве культуры Забайкалья уточнили, что была проведена беседа с руководителем комитета культуры района, изучен сценарий праздника, получена объяснительная от авторов. Костюмированный вечер прошёл 31 декабря в доме культуры села. "В качестве актёров были задействованы участники клубных формирований дома культуры, большинство которых составляют мальчики... Действие по сценарию предполагало шуточные переодевания и новогодние миниатюры. Костюмированный новогодний праздник - одна из основных форм организации Нового года. Специалисты изучили имеющиеся в открытом доступе съёмки с вечера и пришли к выводу, что в представлении нарушений нет", - отметили в министерстве.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920458438.html
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краснокаменский район
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краснокаменский район, россия, снегурочка, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, забайкальский край
Краснокаменский район, Россия, Снегурочка, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ, Забайкальский край
Минкульт Забайкалья не нашел пропаганды ЛГБТ* в шоу с мальчиком-Снегурочкой

В Забайкалье не нашли пропаганды ЛГБТ* в школьном шоу с мальчиком Снегурочкой

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗаготовки кукол перед покраской на фабрике
Заготовки кукол перед покраской на фабрике - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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Заготовки кукол перед покраской на фабрике. Архивное фото
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ЧИТА, 18 янв - РИА Новости. Министерство культуры Забайкальского края в ходе проверки не нашло нарушений в новогоднем представлении в школе села Капцегайтуй, где роль Снегурочки исполнял мальчик, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее на сайте региональной газеты "Вечорка" появилась информация, что жители села Капцегайтуй Краснокаменского района усмотрели пропаганду ЛГБТ* из-за подростка в костюме Снегурочки. Жалобу от жителей направили в адрес правительства Забайкалья, а также депутатам Госдумы.
Сувенир Снегурочка - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В школе на Кубани провели беседу после сценки, где ученик сыграл Снегурочку
10 января, 10:41
«
"Министерство культуры уже провело свою проверку. Специалисты нарушений в представлении не выявили. Также с мнением о пропаганде не согласен глава села, так как это представление было ради шутки. Для выяснения всех деталей 19 января глава Краснокаменского района также проведёт сход граждан", - сказали в пресс-службе.
В министерстве культуры Забайкалья уточнили, что была проведена беседа с руководителем комитета культуры района, изучен сценарий праздника, получена объяснительная от авторов. Костюмированный вечер прошёл 31 декабря в доме культуры села.
"В качестве актёров были задействованы участники клубных формирований дома культуры, большинство которых составляют мальчики... Действие по сценарию предполагало шуточные переодевания и новогодние миниатюры. Костюмированный новогодний праздник - одна из основных форм организации Нового года. Специалисты изучили имеющиеся в открытом доступе съёмки с вечера и пришли к выводу, что в представлении нарушений нет", - отметили в министерстве.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Школа в Приморье объяснила историю со Снегурочкой, сыгранной физруком
27 декабря 2023, 12:27
 
Краснокаменский районРоссияСнегурочкаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Госдума РФЗабайкальский край
 
 
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