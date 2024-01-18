Рейтинг@Mail.ru
На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/snegokat-1922180419.html
На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело - РИА Новости, 18.01.2024
На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
Отца, катавшего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности за нарушение... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:54
2024-01-18T17:54
происшествия
россия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отца, катавшего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой водитель черной иномарки катает ребенка по проезжей части на снегокате, привязанном к машине. В один момент мальчик чуть не попадает под колеса другой легковушки, но чудом успевает проскочить. Инцидент случился на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом. Позже сообщалось, что мужчина добровольно явился в полицию для дачи объяснений. "Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале. Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних составил административный материал, который предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
https://ria.ru/20240117/snegokat-1921957674.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург
Происшествия, Россия, Екатеринбург
На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело

МВД: на мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отца, катавшего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой водитель черной иномарки катает ребенка по проезжей части на снегокате, привязанном к машине. В один момент мальчик чуть не попадает под колеса другой легковушки, но чудом успевает проскочить. Инцидент случился на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом. Позже сообщалось, что мужчина добровольно явился в полицию для дачи объяснений.
"Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних составил административный материал, который предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Заснеженная дорога - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Омбудсмен осудил катание ребенка на снегокате, привязанном к машине
17 января, 23:14
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала