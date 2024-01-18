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На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело - РИА Новости, 18.01.2024
На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
Отца, катавшего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности за нарушение... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:54
2024-01-18T17:54
2024-01-18T17:54
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отца, катавшего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой водитель черной иномарки катает ребенка по проезжей части на снегокате, привязанном к машине. В один момент мальчик чуть не попадает под колеса другой легковушки, но чудом успевает проскочить. Инцидент случился на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом. Позже сообщалось, что мужчина добровольно явился в полицию для дачи объяснений. "Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале. Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних составил административный материал, который предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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происшествия, россия, екатеринбург
Происшествия, Россия, Екатеринбург
На мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
МВД: на мужчину, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Отца, катавшего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, сообщила официальный представитель
МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой водитель черной иномарки катает ребенка по проезжей части на снегокате, привязанном к машине. В один момент мальчик чуть не попадает под колеса другой легковушки, но чудом успевает проскочить. Инцидент случился на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом. Позже сообщалось, что мужчина добровольно явился в полицию для дачи объяснений.
"Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних составил административный материал, который предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Омбудсмен осудил катание ребенка на снегокате, привязанном к машине