https://ria.ru/20240118/situatsiya-1922001715.html

Иран и Пакистан не хотят обострять ситуацию в регионе, считает эксперт

Иран и Пакистан не хотят обострять ситуацию в регионе, считает эксперт - РИА Новости, 18.01.2024

Иран и Пакистан не хотят обострять ситуацию в регионе, считает эксперт

Власти Ирана и Пакистана не заинтересованы в обострении текущей ситуации в регионе, но гарантировать отсутствия новых ударов в будущем нельзя, заявила РИА... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:58

2024-01-18T09:58

2024-01-18T09:58

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Ирана и Пакистана не заинтересованы в обострении текущей ситуации в регионе, но гарантировать отсутствия новых ударов в будущем нельзя, заявила РИА Новости политолог и востоковед Елена Супонина. "Сейчас весь региона будет трясти. Открыли этот ящик Пандоры американцы, которые давно уже наносят удары по различным объектам в разных странах в случае, когда видят угрозу своей безопасности. Теперь по их примеру действуют остальные. Но ни Тегеран, ни Исламабад не хотят доводить ситуацию до периодического обмена ударами, поскольку это очень легко может привести к региональному столкновению", - полагает она. Поэтому, объясняет Супонина, удары были нанесены по приграничным районам, очень осторожно. Однако гарантировать, что в дальнейшем новых ударов не последует, невозможно, уточнила она, поскольку регион находится в турбулентной зоне. "Но политической воли разгонять ситуацию до катастрофы нет ни в Иране, ни в Пакистане. Гарантировать ничего нельзя, все зависит иногда от каких-то случайностей, инцидентов. Но нагнетать напряженность далее власти этих стран явно не желают", - подчеркнула эксперт. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. В четверг, 18 января, МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.

https://ria.ru/20240118/iran-1921990269.html

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