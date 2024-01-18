https://ria.ru/20240118/siriya-1922132034.html

Стало известно, где пройдут переговоры по сирийскому урегулированию

Стало известно, где пройдут переговоры по сирийскому урегулированию - РИА Новости, 18.01.2024

Стало известно, где пройдут переговоры по сирийскому урегулированию

Делегация сирийской оппозиции подтверждает своё участие в 21-м раунде переговоров по Сирии в Астанинском формате, которые состоятся 23-24 января, рассказал РИА... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:31

2024-01-18T15:31

2024-01-18T16:36

в мире

сирия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Делегация сирийской оппозиции подтверждает своё участие в 21-м раунде переговоров по Сирии в Астанинском формате, которые состоятся 23-24 января, рассказал РИА Новости председатель делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астанинском формате Ахмед Таамех."Нас пригласили, и мы будем участвовать в них (переговорах в Астанинском формате – ред.)", - сказал Таамех.Собеседник агентства отметил что целями делегации на 21-м раунде переговоров будут заключаться в возобновлении работы Сирийского Конституционного комитета, решения вопроса об освобождении задержанных лиц, а также ввоза гуманитарной помощи в достаточном количестве через несколько приграничных контрольно-пропускных пунктов."… установить (режим – ред.) прекращение огня и остановить его нарушения, возобновить процесс политического урегулирования через Конституционный комитет, а также (решить – ред.) гуманитарные вопросы как вопрос доставок гуманитарной помощи и прояснение судьбы задержанных лиц, что должно способствовать созданию безопасной и беспристрастной обстановки для политического урегулирования в Сирии", - добавил Таамех.

https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html

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в мире, сирия