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Стало известно, где пройдут переговоры по сирийскому урегулированию
Стало известно, где пройдут переговоры по сирийскому урегулированию - РИА Новости, 18.01.2024
Стало известно, где пройдут переговоры по сирийскому урегулированию
Делегация сирийской оппозиции подтверждает своё участие в 21-м раунде переговоров по Сирии в Астанинском формате, которые состоятся 23-24 января, рассказал РИА... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:31
2024-01-18T15:31
2024-01-18T16:36
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сирия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Делегация сирийской оппозиции подтверждает своё участие в 21-м раунде переговоров по Сирии в Астанинском формате, которые состоятся 23-24 января, рассказал РИА Новости председатель делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астанинском формате Ахмед Таамех."Нас пригласили, и мы будем участвовать в них (переговорах в Астанинском формате – ред.)", - сказал Таамех.Собеседник агентства отметил что целями делегации на 21-м раунде переговоров будут заключаться в возобновлении работы Сирийского Конституционного комитета, решения вопроса об освобождении задержанных лиц, а также ввоза гуманитарной помощи в достаточном количестве через несколько приграничных контрольно-пропускных пунктов."… установить (режим – ред.) прекращение огня и остановить его нарушения, возобновить процесс политического урегулирования через Конституционный комитет, а также (решить – ред.) гуманитарные вопросы как вопрос доставок гуманитарной помощи и прояснение судьбы задержанных лиц, что должно способствовать созданию безопасной и беспристрастной обстановки для политического урегулирования в Сирии", - добавил Таамех.
https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html
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в мире, сирия
Стало известно, где пройдут переговоры по сирийскому урегулированию
Новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию пройдет в Астане
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Делегация сирийской оппозиции подтверждает своё участие в 21-м раунде переговоров по Сирии в Астанинском формате, которые состоятся 23-24 января, рассказал РИА Новости председатель делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астанинском формате Ахмед Таамех.
«
"Нас пригласили, и мы будем участвовать в них (переговорах в Астанинском формате – ред.)", - сказал Таамех.
Собеседник агентства отметил что целями делегации на 21-м раунде переговоров будут заключаться в возобновлении работы Сирийского Конституционного комитета, решения вопроса об освобождении задержанных лиц, а также ввоза гуманитарной помощи в достаточном количестве через несколько приграничных контрольно-пропускных пунктов.
"… установить (режим – ред.) прекращение огня и остановить его нарушения, возобновить процесс политического урегулирования через Конституционный комитет, а также (решить – ред.) гуманитарные вопросы как вопрос доставок гуманитарной помощи и прояснение судьбы задержанных лиц, что должно способствовать созданию безопасной и беспристрастной обстановки для политического урегулирования в Сирии", - добавил Таамех.
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