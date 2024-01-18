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Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга" - РИА Новости, 18.01.2024
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14:53 18.01.2024 (обновлено: 15:33 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html
Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга"
Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга" - РИА Новости, 18.01.2024
Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:53
2024-01-18T15:33
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ."Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240112/shoygu-1920924379.html
россия
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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ.
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга"

МО: Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в подмосковном КБ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ.
"Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса", — говорится в сообщении.
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов
12 января, 13:44
 
БезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей Шойгу
 
 
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