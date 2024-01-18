https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html

Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга"

Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга" - РИА Новости, 18.01.2024

Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:53

2024-01-18T14:53

2024-01-18T15:33

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ."Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240112/shoygu-1920924379.html

россия

московская область (подмосковье)

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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ. 2024-01-18T14:53 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу