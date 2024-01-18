https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html
Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга"
Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга" - РИА Новости, 18.01.2024
Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:53
2024-01-18T14:53
2024-01-18T15:33
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ."Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса", — говорится в сообщении.
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россия
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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ.
2024-01-18T14:53
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в КБ "Радуга"
МО: Шойгу проверил ход разработки и производства ракет в подмосковном КБ