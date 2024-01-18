https://ria.ru/20240118/shkolnik-1922142006.html
В Саратове проверят информацию об избиении первоклассника в школе
В Саратове проверят информацию об избиении первоклассника в школе - РИА Новости, 18.01.2024
В Саратове проверят информацию об избиении первоклассника в школе
СК и полиция проводят проверки по сообщению об избиении первоклассника в саратовской школе другим учеником. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:59
2024-01-18T15:59
2024-01-18T18:52
происшествия
саратов
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россия
кировский район
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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. СК и полиция проводят проверки по сообщению об избиении первоклассника в саратовской школе другим учеником."Сегодня в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, в которой сообщается о том, что первокласснику на территории одной из школ города Саратова были причинены телесные повреждения. В настоящее время данный факт зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками полиции принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале.СУСК РФ по региону в Telegram-канале отметило, что даст правовую оценку действиям сотрудников школы."Выявлена публикация, в которой сообщалось о причинении телесных повреждений ученику первого класса другим учащимся образовательного учреждения города Саратова. Пострадавшему оказана медицинская помощь... организована процессуальная проверка по факту халатности сотрудников образовательного учреждения", - говорится в сообщении.Заместитель главы администрации города по социальной сфере Александр Пажитнев отметил, что в настоящее время мэрия проводит проверку по инциденту в школе №71."В соответствии с докладной запиской директора учреждения, 15 января вечером один из учащихся пожаловался родителям на головокружение и тошноту. В учреждение направлены профильные специалисты администрации района. Состоялась встреча с мамой ребенка. На сегодняшний день учащийся находится дома. Со слов мамы, самочувствие удовлетворительное. Нам необходимо установить все обстоятельства произошедшего, чтобы принять решения о наших дальнейших действиях. Мы на связи с родителями, готовы оказывать всю необходимую помощь", - цитирует слова Пажитнева мэрия в Telegram-канале.Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство также проводит проверку, в ходе которой установлены обстоятельства происшествия, личности детей, дана оценка жилищно-бытовым условиям их проживания и воспитания, работе органов и учреждений системы профилактики."Так, 15.01.2024 после уроков во время нахождения в группе продленного дня ученик 3 класса уронил на пол ученика 1 класса, в результате чего первоклассник получил телесные повреждения. При этом администрация образовательного учреждения, нарушая закон, об инциденте не проинформировала прокуратуру и органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав... С целью устранения выявленных нарушений прокуратура Кировского района Саратова директору образовательного учреждения внесла представление. В отношении должностного лица школы возбуждено административное производство по ст. 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/bashkiriya-1918507012.html
https://ria.ru/20240118/malchik-1922169116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия, кировский район
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Кировский район
В Саратове проверят информацию об избиении первоклассника в школе
СК и полиция проверяют сообщение об избиении первоклассника в саратовской школе
САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости.
СК и полиция
проводят проверки по сообщению об избиении первоклассника в саратовской школе другим учеником.
"Сегодня в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, в которой сообщается о том, что первокласснику на территории одной из школ города Саратова были причинены телесные повреждения. В настоящее время данный факт зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками полиции принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале.
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СУСК РФ
по региону в Telegram-канале отметило, что даст правовую оценку действиям сотрудников школы.
"Выявлена публикация, в которой сообщалось о причинении телесных повреждений ученику первого класса другим учащимся образовательного учреждения города Саратова. Пострадавшему оказана медицинская помощь... организована процессуальная проверка по факту халатности сотрудников образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
Заместитель главы администрации города по социальной сфере Александр Пажитнев отметил, что в настоящее время мэрия проводит проверку по инциденту в школе №71.
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"В соответствии с докладной запиской директора учреждения, 15 января вечером один из учащихся пожаловался родителям на головокружение и тошноту. В учреждение направлены профильные специалисты администрации района. Состоялась встреча с мамой ребенка. На сегодняшний день учащийся находится дома. Со слов мамы, самочувствие удовлетворительное. Нам необходимо установить все обстоятельства произошедшего, чтобы принять решения о наших дальнейших действиях. Мы на связи с родителями, готовы оказывать всю необходимую помощь", - цитирует слова Пажитнева мэрия в Telegram-канале.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство также проводит проверку, в ходе которой установлены обстоятельства происшествия, личности детей, дана оценка жилищно-бытовым условиям их проживания и воспитания, работе органов и учреждений системы профилактики.
"Так, 15.01.2024 после уроков во время нахождения в группе продленного дня ученик 3 класса уронил на пол ученика 1 класса, в результате чего первоклассник получил телесные повреждения. При этом администрация образовательного учреждения, нарушая закон, об инциденте не проинформировала прокуратуру и органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав... С целью устранения выявленных нарушений прокуратура Кировского района
Саратова директору образовательного учреждения внесла представление. В отношении должностного лица школы возбуждено административное производство по ст. 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)", - говорится в сообщении.
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