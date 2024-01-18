https://ria.ru/20240118/shkolnik-1922142006.html

В Саратове проверят информацию об избиении первоклассника в школе

В Саратове проверят информацию об избиении первоклассника в школе - РИА Новости, 18.01.2024

В Саратове проверят информацию об избиении первоклассника в школе

СК и полиция проводят проверки по сообщению об избиении первоклассника в саратовской школе другим учеником. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:59

2024-01-18T15:59

2024-01-18T18:52

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

кировский район

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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. СК и полиция проводят проверки по сообщению об избиении первоклассника в саратовской школе другим учеником."Сегодня в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, в которой сообщается о том, что первокласснику на территории одной из школ города Саратова были причинены телесные повреждения. В настоящее время данный факт зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками полиции принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале.СУСК РФ по региону в Telegram-канале отметило, что даст правовую оценку действиям сотрудников школы."Выявлена публикация, в которой сообщалось о причинении телесных повреждений ученику первого класса другим учащимся образовательного учреждения города Саратова. Пострадавшему оказана медицинская помощь... организована процессуальная проверка по факту халатности сотрудников образовательного учреждения", - говорится в сообщении.Заместитель главы администрации города по социальной сфере Александр Пажитнев отметил, что в настоящее время мэрия проводит проверку по инциденту в школе №71."В соответствии с докладной запиской директора учреждения, 15 января вечером один из учащихся пожаловался родителям на головокружение и тошноту. В учреждение направлены профильные специалисты администрации района. Состоялась встреча с мамой ребенка. На сегодняшний день учащийся находится дома. Со слов мамы, самочувствие удовлетворительное. Нам необходимо установить все обстоятельства произошедшего, чтобы принять решения о наших дальнейших действиях. Мы на связи с родителями, готовы оказывать всю необходимую помощь", - цитирует слова Пажитнева мэрия в Telegram-канале.Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство также проводит проверку, в ходе которой установлены обстоятельства происшествия, личности детей, дана оценка жилищно-бытовым условиям их проживания и воспитания, работе органов и учреждений системы профилактики."Так, 15.01.2024 после уроков во время нахождения в группе продленного дня ученик 3 класса уронил на пол ученика 1 класса, в результате чего первоклассник получил телесные повреждения. При этом администрация образовательного учреждения, нарушая закон, об инциденте не проинформировала прокуратуру и органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав... С целью устранения выявленных нарушений прокуратура Кировского района Саратова директору образовательного учреждения внесла представление. В отношении должностного лица школы возбуждено административное производство по ст. 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231227/bashkiriya-1918507012.html

https://ria.ru/20240118/malchik-1922169116.html

https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html

саратов

россия

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия, кировский район