https://ria.ru/20240118/sberbank-1922160732.html
Сбер открыл головное отделение банка в Крыму
Сбер открыл головное отделение банка в Крыму - РИА Новости, 18.01.2024
Сбер открыл головное отделение банка в Крыму
Головное отделение Сбербанка в Крыму торжественно открыто в четверг в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:50
2024-01-18T16:50
2024-01-18T20:56
экономика
симферополь
герман греф
сбербанк россии
сбер
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Головное отделение Сбербанка в Крыму торжественно открыто в четверг в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. Головной офис был открыт в Симферополе на улице Киевская, на церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов. В пятиэтажном здании площадью около трех тысяч квадратных метров будут работать около 200 человек: управленческая команда, специалисты розничного и корпоративного направлений, сотрудники инкассации, эксперты в области информационных технологий и безопасности и многие другие специалисты. Греф рассказал о результатах работы структуры в Крыму за прошлый год, а также оценил перспективы деятельности на 2024 год. "За год имеем 12% рынка, в Крыму уже работает 14 офисов, имеем порядка 130 банкоматов по всей территории полуострова. Мы в хорошем темпе вошли в Крым, будем так же двигаться в этом году. Порядка 10 офисов еще откроем в этом году, удвоим количество наших банкоматов и терминалов и как минимум планируем удвоить долю рынка" , - сказал журналистам Греф. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что с приходом и расширением сети банка в предложениях банковских структур в Крыму ожидается более мягкая кредитная политика. "Сбербанк - это самая крупная и мощная структура в нашей большой стране. Мы ждали прихода Сбербанка... Что касается сегодняшней ситуации – это новое окно возможностей, это новые рабочие места... Тенденция к снижению процентных ставок с точки зрения конкурентных преимуществ Сбера и тех программ, которые зашли, в любом случае, Крым ожидает более мягкая кредитная политика", - сказал Аксенов журналистам.
https://ria.ru/20231225/sberbank-1917898263.html
https://ria.ru/20230719/sber-1885012543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, симферополь, герман греф, сбербанк россии, сбер, республика крым
Экономика, Симферополь, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер, Республика Крым
Сбер открыл головное отделение банка в Крыму
Сбербанк открыл в Симферополе головное отделение в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Головное отделение Сбербанка в Крыму торжественно открыто в четверг в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости.
Головной офис был открыт в Симферополе
на улице Киевская, на церемонии присутствовали глава банка Герман Греф
и глава республики Крым Сергей Аксенов
. В пятиэтажном здании площадью около трех тысяч квадратных метров будут работать около 200 человек: управленческая команда, специалисты розничного и корпоративного направлений, сотрудники инкассации, эксперты в области информационных технологий и безопасности и многие другие специалисты.
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Греф рассказал о результатах работы структуры в Крыму за прошлый год, а также оценил перспективы деятельности на 2024 год. "За год имеем 12% рынка, в Крыму уже работает 14 офисов, имеем порядка 130 банкоматов по всей территории полуострова. Мы в хорошем темпе вошли в Крым, будем так же двигаться в этом году. Порядка 10 офисов еще откроем в этом году, удвоим количество наших банкоматов и терминалов и как минимум планируем удвоить долю рынка" , - сказал журналистам Греф.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что с приходом и расширением сети банка в предложениях банковских структур в Крыму ожидается более мягкая кредитная политика.
"Сбербанк
- это самая крупная и мощная структура в нашей большой стране. Мы ждали прихода Сбербанка... Что касается сегодняшней ситуации – это новое окно возможностей, это новые рабочие места... Тенденция к снижению процентных ставок с точки зрения конкурентных преимуществ Сбера
и тех программ, которые зашли, в любом случае, Крым ожидает более мягкая кредитная политика", - сказал Аксенов журналистам.
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