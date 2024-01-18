https://ria.ru/20240118/sberbank-1922160732.html

Сбер открыл головное отделение банка в Крыму

Сбер открыл головное отделение банка в Крыму - РИА Новости, 18.01.2024

Сбер открыл головное отделение банка в Крыму

Головное отделение Сбербанка в Крыму торжественно открыто в четверг в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:50

2024-01-18T16:50

2024-01-18T20:56

экономика

симферополь

герман греф

сбербанк россии

сбер

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Головное отделение Сбербанка в Крыму торжественно открыто в четверг в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. Головной офис был открыт в Симферополе на улице Киевская, на церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов. В пятиэтажном здании площадью около трех тысяч квадратных метров будут работать около 200 человек: управленческая команда, специалисты розничного и корпоративного направлений, сотрудники инкассации, эксперты в области информационных технологий и безопасности и многие другие специалисты. Греф рассказал о результатах работы структуры в Крыму за прошлый год, а также оценил перспективы деятельности на 2024 год. "За год имеем 12% рынка, в Крыму уже работает 14 офисов, имеем порядка 130 банкоматов по всей территории полуострова. Мы в хорошем темпе вошли в Крым, будем так же двигаться в этом году. Порядка 10 офисов еще откроем в этом году, удвоим количество наших банкоматов и терминалов и как минимум планируем удвоить долю рынка" , - сказал журналистам Греф. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что с приходом и расширением сети банка в предложениях банковских структур в Крыму ожидается более мягкая кредитная политика. "Сбербанк - это самая крупная и мощная структура в нашей большой стране. Мы ждали прихода Сбербанка... Что касается сегодняшней ситуации – это новое окно возможностей, это новые рабочие места... Тенденция к снижению процентных ставок с точки зрения конкурентных преимуществ Сбера и тех программ, которые зашли, в любом случае, Крым ожидает более мягкая кредитная политика", - сказал Аксенов журналистам.

https://ria.ru/20231225/sberbank-1917898263.html

https://ria.ru/20230719/sber-1885012543.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, симферополь, герман греф, сбербанк россии, сбер, республика крым