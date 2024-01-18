https://ria.ru/20240118/rozysk-1922131096.html

МВД объявило в розыск украинского командира, причастного к атакам на Россию

МВД объявило в розыск украинского командира, причастного к атакам на Россию - РИА Новости, 18.01.2024

МВД объявило в розыск украинского командира, причастного к атакам на Россию

Командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:28

2024-01-18T15:28

2024-01-18T15:29

специальная военная операция на украине

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кирилл буданов

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. "Бурденюк Сергей. 16.1.1974. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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россия, украина, кирилл буданов, следственный комитет россии (ск рф), в мире