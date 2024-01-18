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МВД объявило в розыск украинского командира, причастного к атакам на Россию - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 18.01.2024 (обновлено: 15:29 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/rozysk-1922131096.html
МВД объявило в розыск украинского командира, причастного к атакам на Россию
МВД объявило в розыск украинского командира, причастного к атакам на Россию - РИА Новости, 18.01.2024
МВД объявило в розыск украинского командира, причастного к атакам на Россию
Командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:28
2024-01-18T15:29
специальная военная операция на украине
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украина
кирилл буданов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. "Бурденюк Сергей. 16.1.1974. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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россия, украина, кирилл буданов, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
МВД объявило в розыск украинского командира, причастного к атакам на Россию

МВД объявило в розыск украинского командира, организовавшего налеты дронов на РФ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.
"Бурденюк Сергей. 16.1.1974. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.
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Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.
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