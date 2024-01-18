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Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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11:27 18.01.2024 (обновлено: 11:36 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/rossiya-1922025080.html
Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости, заявил Лавров
Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости, заявил Лавров
Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:27
2024-01-18T11:36
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжим продвигать идеалы правды и справедливости в международных делах, будем делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными. В этом смысле наше министерство активно поддерживает инициативу "Единой России" по проведению в Москве Международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
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россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжит продвигать идеалы справедливости в международных делах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжим продвигать идеалы правды и справедливости в международных делах, будем делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными. В этом смысле наше министерство активно поддерживает инициативу "Единой России" по проведению в Москве Международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
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