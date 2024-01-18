https://ria.ru/20240118/rossiya-1922025080.html

Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости, заявил Лавров

Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости, заявил Лавров

Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:27

2024-01-18T11:27

2024-01-18T11:36

россия

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжим продвигать идеалы правды и справедливости в международных делах, будем делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными. В этом смысле наше министерство активно поддерживает инициативу "Единой России" по проведению в Москве Международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)