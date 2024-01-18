https://ria.ru/20240118/rosselkhoznadzor-1922180915.html

Россельхознадзор заявил о работе по регистрации поставщиков свинины в КНР

Россельхознадзор заявил о работе по регистрации поставщиков свинины в КНР - РИА Новости, 18.01.2024

Россельхознадзор заявил о работе по регистрации поставщиков свинины в КНР

Россельхознадзор занимается внесением в китайскую систему регистрации зарубежных производителей импортируемых продуктов питания трех российских предприятий,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:55

2024-01-18T17:55

2024-01-18T17:55

китай

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

пекин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россельхознадзор занимается внесением в китайскую систему регистрации зарубежных производителей импортируемых продуктов питания трех российских предприятий, планирующих поставки в КНР свинины и уже проинспектированных китайской стороной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В настоящее время службой проводится работа по внесению в китайскую систему регистрации трех российских предприятий, которые были посещены китайскими специалистами в декабре 2023 года. В ближайшее время Россельхознадзором будет направлен в Китай отчет о выполнении рекомендаций, которые были даны китайскими коллегами в ходе визита", - сообщили в пресс-службе, отвечая на запрос о начале поставок свинины и числе возможных поставщиков. Согласно законодательству КНР, все предприятия по производству и хранению пищевой продукции, в частности мяса и его субпродуктов, молочной и рыбопродукции, напитков и продукции пчеловодства должны быть зарегистрированы и внесены в регистрационную систему CIFER. "Они (поставки продукции с предприятий - ред.) будут одобрены после того, как Китай подтвердит их в своей системе регистрации", - пояснили в пресс-службе. Когда будет оформлена первая партия для поставок в Китай, ведомство сообщит дополнительно. "Служба рассчитывает, что поставки российской продукции свиноводства в Китай начнутся в ближайшие 2 месяца", - добавили там. Россия в 2024 году может возобновить поставки свинины в Китай после перерыва почти в 16 лет: ограничения были введены в 2008 году на фоне распространения в РФ африканской чумы свиней. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в конце декабря сообщал, что поставки могут начаться в ближайшие два месяца: 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, а в конце декабря - утвержден ветеринарный сертификат. Согласно ранее озвученным прогнозам Национального союза свиноводов, российские компании-поставщики свинины в перспективе нескольких лет могут занять до 10% импортного рынка Китая, но в 2024 году прогнозы поставок пока небольшие, до 30 тысяч тонн.

https://ria.ru/20240116/eksport-1921621300.html

https://ria.ru/20231101/tseny-1906813542.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), пекин