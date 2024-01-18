https://ria.ru/20240118/rospotrebnadzor-1922015865.html
Роспотребнадзор примет меры по выявлению БАДов с запрещенными веществами
Роспотребнадзор примет меры по выявлению БАДов с запрещенными веществами - РИА Новости, 18.01.2024
Роспотребнадзор примет меры по выявлению БАДов с запрещенными веществами
Роспотребнадзор проведёт контрольно-надзорные мероприятия для выявления БАДов, содержащих запрещенные вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:56
2024-01-18T10:56
2024-01-18T10:56
здоровье - общество
китай
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор проведёт контрольно-надзорные мероприятия для выявления БАДов, содержащих запрещенные вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что на некоторых российских интернет-ресурсах можно купить пищевые биодобавки, которые содержат вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта. Так, потребителям, желающим похудеть, продавцы предлагают биодобавку с сибутрамином - сильнодействующим психогенным стимулятором, за незаконную торговлю которым предусмотрена уголовная ответственность, отмечается в материале. "В связи с информацией в СМИ о выявлении продукции "Волшебные бобы. Капсулы для похудения" производства Китай, находящейся в обороте без государственной регистрации и содержащей в себе запрещенные вещества, территориальные органы Роспотребнадзора проведут контрольно-надзорные мероприятия на предмет выявления такой продукции и принятия соответствующих мер",- говорится в сообщении. При этом в ведомстве обратили внимание общественных организаций прежде всего на необходимость своевременно информировать надзорные органы о случаях выявления БАДов, находящихся незаконно в обороте, что позволит принимать соответствующие меры по изъятию такой продукции. С 1 сентября 2023 года организации, осуществляющие оборот БАДов обязаны быть зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга и оборота товаров и передавать данные о реализуемых товарах, подчеркнули в пресс-службе. Цифровая маркировка товаров показала свою эффективность. С 1 марта 2024 года будет возможна реализация в розничной продаже только маркированных БАДов, исключая те, которые были ввезены или произведены в России до 1 октября 2023 года.
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РИА Новости
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здоровье - общество, китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Китай, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор примет меры по выявлению БАДов с запрещенными веществами
Роспотребнадзор: будут приняты меры по выявлению БАДов с запрещенными веществами
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Роспотребнадзор проведёт контрольно-надзорные мероприятия для выявления БАДов, содержащих запрещенные вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что на некоторых российских интернет-ресурсах можно купить пищевые биодобавки, которые содержат вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта. Так, потребителям, желающим похудеть, продавцы предлагают биодобавку с сибутрамином - сильнодействующим психогенным стимулятором, за незаконную торговлю которым предусмотрена уголовная ответственность, отмечается в материале.
«
"В связи с информацией в СМИ о выявлении продукции "Волшебные бобы. Капсулы для похудения" производства Китай, находящейся в обороте без государственной регистрации и содержащей в себе запрещенные вещества, территориальные органы Роспотребнадзора проведут контрольно-надзорные мероприятия на предмет выявления такой продукции и принятия соответствующих мер",- говорится в сообщении.
При этом в ведомстве обратили внимание общественных организаций прежде всего на необходимость своевременно информировать надзорные органы о случаях выявления БАДов, находящихся незаконно в обороте, что позволит принимать соответствующие меры по изъятию такой продукции.
С 1 сентября 2023 года организации, осуществляющие оборот БАДов обязаны быть зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга и оборота товаров и передавать данные о реализуемых товарах, подчеркнули в пресс-службе.
Цифровая маркировка товаров показала свою эффективность. С 1 марта 2024 года будет возможна реализация в розничной продаже только маркированных БАДов, исключая те, которые были ввезены или произведены в России
до 1 октября 2023 года.
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