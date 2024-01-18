https://ria.ru/20240118/rospotrebnadzor-1922015865.html

Роспотребнадзор примет меры по выявлению БАДов с запрещенными веществами

Роспотребнадзор примет меры по выявлению БАДов с запрещенными веществами - РИА Новости, 18.01.2024

Роспотребнадзор примет меры по выявлению БАДов с запрещенными веществами

Роспотребнадзор проведёт контрольно-надзорные мероприятия для выявления БАДов, содержащих запрещенные вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:56

2024-01-18T10:56

2024-01-18T10:56

здоровье - общество

китай

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор проведёт контрольно-надзорные мероприятия для выявления БАДов, содержащих запрещенные вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что на некоторых российских интернет-ресурсах можно купить пищевые биодобавки, которые содержат вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта. Так, потребителям, желающим похудеть, продавцы предлагают биодобавку с сибутрамином - сильнодействующим психогенным стимулятором, за незаконную торговлю которым предусмотрена уголовная ответственность, отмечается в материале. "В связи с информацией в СМИ о выявлении продукции "Волшебные бобы. Капсулы для похудения" производства Китай, находящейся в обороте без государственной регистрации и содержащей в себе запрещенные вещества, территориальные органы Роспотребнадзора проведут контрольно-надзорные мероприятия на предмет выявления такой продукции и принятия соответствующих мер",- говорится в сообщении. При этом в ведомстве обратили внимание общественных организаций прежде всего на необходимость своевременно информировать надзорные органы о случаях выявления БАДов, находящихся незаконно в обороте, что позволит принимать соответствующие меры по изъятию такой продукции. С 1 сентября 2023 года организации, осуществляющие оборот БАДов обязаны быть зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга и оборота товаров и передавать данные о реализуемых товарах, подчеркнули в пресс-службе. Цифровая маркировка товаров показала свою эффективность. С 1 марта 2024 года будет возможна реализация в розничной продаже только маркированных БАДов, исключая те, которые были ввезены или произведены в России до 1 октября 2023 года.

https://ria.ru/20231129/ozon-1912541636.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)