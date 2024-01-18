https://ria.ru/20240118/reaktsiya-1921970830.html

"Хорошие новости". В США нашли неожиданный повод поблагодарить Россию

"Хорошие новости". В США нашли неожиданный повод поблагодарить Россию - РИА Новости, 18.01.2024

"Хорошие новости". В США нашли неожиданный повод поблагодарить Россию

США и их союзникам стоит порадоваться, что Россия сдержанно реагирует на их провокации, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:39

2024-01-18T03:39

2024-01-18T09:25

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. США и их союзникам стоит порадоваться, что Россия сдержанно реагирует на их провокации, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы (США. — Прим. ред.) хотим их (Россию. — Прим. ред.) спровоцировать. Для нас хорошая новость, что русские говорят «Нет, спасибо» и проявляют невероятную сдержанность. И думаю, что они будут продолжать в том же духе", — отметил офицер.Макгрегор прокомментировал опубликованный немецким таблоидом Bild сценарий конфликта между Россией и НАТО. Бывший военный назвал немецкие планы "островом фантазий" и заметил, что материал призван лишь подогревать враждебность немцев к Москве. На самом деле Владимир Путин настроен на мирные отношения с Западной Европой, уверен эксперт."Европейцам пора открыть глаза, и я думаю, что это постепенно происходит. Мы видим волнения в Германии, что очень необычно для немцев. <...>. Мне кажется, мы увидим еще больше подобных волнений", — считает Макгрегор.Немецкий таблоид Bild накануне выпустил материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Автор статьи сослался при этом на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ. В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны", — это часть повседневной рутины.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию Bild, назвав ее прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.

https://ria.ru/20240116/evropa-1921521424.html

https://ria.ru/20240117/polsha-1921760386.html

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в мире, россия, германия, сша, владимир путин, bild, нато, министерство обороны сша