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МИД России отреагировал на удар Пакистана по территории Ирана - РИА Новости, 18.01.2024
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14:38 18.01.2024 (обновлено: 14:47 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/raznoglasiya-1922112767.html
МИД России отреагировал на удар Пакистана по территории Ирана
МИД России отреагировал на удар Пакистана по территории Ирана - РИА Новости, 18.01.2024
МИД России отреагировал на удар Пакистана по территории Ирана
Москва призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическим путем, следует из заявления... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:38
2024-01-18T14:47
в мире
россия
иран
пакистан
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическим путем, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства."С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами. Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств", - заявила Захарова.Дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе, указала она."Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз. Подчеркиваем принципиальную готовность российской стороны к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях", - подчеркнула Захарова.В четверг утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
https://ria.ru/20240118/otnosheniya-1922066786.html
https://ria.ru/20240117/udary-1921906743.html
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в мире, россия, иран, пакистан
В мире, Россия, Иран, Пакистан
МИД России отреагировал на удар Пакистана по территории Ирана

Захарова: РФ призывает Иран и Пакистан к решению вопросов дипломатическим путем

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическим путем, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.
"С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами. Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств", - заявила Захарова.
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Дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе, указала она.
«
"Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз. Подчеркиваем принципиальную готовность российской стороны к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях", - подчеркнула Захарова.
В четверг утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.
Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
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