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Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон - РИА Новости, 18.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО, одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотник, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:56
2024-01-18T15:56
2024-01-18T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО, одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты две тактические ракеты "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 91 украинский дрон над ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областями. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10870 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14676 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17593 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон
МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ