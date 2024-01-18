Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 18.01.2024 (обновлено: 16:01 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон - РИА Новости, 18.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО, одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотник, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:56
2024-01-18T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО, одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты две тактические ракеты "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 91 украинский дрон над ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областями. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10870 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14676 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17593 единицы специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон

МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте управления зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие в пункте управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в пункте управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО, одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты две тактические ракеты "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 91 украинский дрон над ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областями.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10870 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14676 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17593 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 января, 15:40
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала