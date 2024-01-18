https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон - РИА Новости, 18.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО, одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотник, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:56

2024-01-18T15:56

2024-01-18T16:01

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 18 снарядов РСЗО, одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты две тактические ракеты "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 91 украинский дрон над ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областями. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10870 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14676 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17593 единицы специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)