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"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/putin-1922223434.html
"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина
"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 18.01.2024
"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина
Россия имеет более выгодные позиции на украинском театре военных действий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:08
2024-01-18T22:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
сша
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия имеет более выгодные позиции на украинском театре военных действий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.Он показал запись выступления Владимира Путина, который в минувший вторник рассказал, что контрнаступление ВСУ провалилось, и если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом."Он очень уверен в том, о чем он говорит. &lt;…&gt; Атаки России усилились, а у Украины заканчиваются финансы. &lt;…&gt; Ситуация на поле боя все больше складывается в пользу России", — отметил Дэвис.По словам подполковника, российские войска усиливают давление по всей линии фронта и продолжают успешно наступать. При этом он добавил, что дела Москвы идут полным ходом: она развивает промышленность, производит собственные дроны, ракеты, самолеты, вертолеты и боеприпасы для артиллерии в гораздо более быстром темпе, чем ВСУ получают технику от Запада.&quot;Если вы обратите внимание на то, что происходит на поле боя, то куда бы вы не посмотрели, Украина отступает. Они буквально хватают людей на улице и заставляют их надевать военную форму и идти на фронт&quot;, — резюмировал он.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922178342.html
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украина, россия, владимир путин, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина

Подполковник Дэвис: ситуация на поле боя складывается в пользу России

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия имеет более выгодные позиции на украинском театре военных действий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Он показал запись выступления Владимира Путина, который в минувший вторник рассказал, что контрнаступление ВСУ провалилось, и если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом.
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"Он очень уверен в том, о чем он говорит. <…> Атаки России усилились, а у Украины заканчиваются финансы. <…> Ситуация на поле боя все больше складывается в пользу России", — отметил Дэвис.
По словам подполковника, российские войска усиливают давление по всей линии фронта и продолжают успешно наступать. При этом он добавил, что дела Москвы идут полным ходом: она развивает промышленность, производит собственные дроны, ракеты, самолеты, вертолеты и боеприпасы для артиллерии в гораздо более быстром темпе, чем ВСУ получают технику от Запада.
«

"Если вы обратите внимание на то, что происходит на поле боя, то куда бы вы не посмотрели, Украина отступает. Они буквально хватают людей на улице и заставляют их надевать военную форму и идти на фронт", — резюмировал он.

После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинСШАСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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