https://ria.ru/20240118/putin-1922223434.html

"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина

"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 18.01.2024

"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина

Россия имеет более выгодные позиции на украинском театре военных действий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T22:08

2024-01-18T22:08

2024-01-18T22:08

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

сша

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия имеет более выгодные позиции на украинском театре военных действий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.Он показал запись выступления Владимира Путина, который в минувший вторник рассказал, что контрнаступление ВСУ провалилось, и если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом."Он очень уверен в том, о чем он говорит. <…> Атаки России усилились, а у Украины заканчиваются финансы. <…> Ситуация на поле боя все больше складывается в пользу России", — отметил Дэвис.По словам подполковника, российские войска усиливают давление по всей линии фронта и продолжают успешно наступать. При этом он добавил, что дела Москвы идут полным ходом: она развивает промышленность, производит собственные дроны, ракеты, самолеты, вертолеты и боеприпасы для артиллерии в гораздо более быстром темпе, чем ВСУ получают технику от Запада."Если вы обратите внимание на то, что происходит на поле боя, то куда бы вы не посмотрели, Украина отступает. Они буквально хватают людей на улице и заставляют их надевать военную форму и идти на фронт", — резюмировал он.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922178342.html

https://ria.ru/20240118/klichko-1922193151.html

украина

россия

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украина, россия, владимир путин, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины