https://ria.ru/20240118/prigovor-1922119423.html

В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом

В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом - РИА Новости, 18.01.2024

В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом

Пермяк избил двоих знакомых ломом из-за того, что они отказались пробовать арбуз, мужчина отправлен на пять лет в колонию строгого режима, сообщает краевой суд. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:54

2024-01-18T14:54

2024-01-18T14:54

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермяк избил двоих знакомых ломом из-за того, что они отказались пробовать арбуз, мужчина отправлен на пять лет в колонию строгого режима, сообщает краевой суд. По данным суда, летом житель Перми поссорился с двумя соседями, сидевшими на лавочке у дома: мужчины отказались пробовать арбуз, которым их угощал фигурант. Сбегав за металлическим ломом, он сломал ногу одному, у второго медики диагностировали разрыв селезенки и рану предплечья. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд первой инстанции отправил пермяка в колонию строгого режима на пять лет. Приговор был обжалован. "В конце минувшей недели краевой суд не усмотрел оснований для изменения приговора. Он признан законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240117/sud-1921939112.html

пермь

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2024

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происшествия, пермь