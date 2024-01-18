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В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом - РИА Новости, 18.01.2024
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14:54 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/prigovor-1922119423.html
В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом
В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом - РИА Новости, 18.01.2024
В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом
Пермяк избил двоих знакомых ломом из-за того, что они отказались пробовать арбуз, мужчина отправлен на пять лет в колонию строгого режима, сообщает краевой суд. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:54
2024-01-18T14:54
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермяк избил двоих знакомых ломом из-за того, что они отказались пробовать арбуз, мужчина отправлен на пять лет в колонию строгого режима, сообщает краевой суд. По данным суда, летом житель Перми поссорился с двумя соседями, сидевшими на лавочке у дома: мужчины отказались пробовать арбуз, которым их угощал фигурант. Сбегав за металлическим ломом, он сломал ногу одному, у второго медики диагностировали разрыв селезенки и рану предплечья. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд первой инстанции отправил пермяка в колонию строгого режима на пять лет. Приговор был обжалован. "В конце минувшей недели краевой суд не усмотрел оснований для изменения приговора. Он признан законным и обоснованным", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240117/sud-1921939112.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом

В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом за отказ делиться едой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермяк избил двоих знакомых ломом из-за того, что они отказались пробовать арбуз, мужчина отправлен на пять лет в колонию строгого режима, сообщает краевой суд.
По данным суда, летом житель Перми поссорился с двумя соседями, сидевшими на лавочке у дома: мужчины отказались пробовать арбуз, которым их угощал фигурант. Сбегав за металлическим ломом, он сломал ногу одному, у второго медики диагностировали разрыв селезенки и рану предплечья. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд первой инстанции отправил пермяка в колонию строгого режима на пять лет. Приговор был обжалован.
"В конце минувшей недели краевой суд не усмотрел оснований для изменения приговора. Он признан законным и обоснованным", - говорится в сообщении.
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