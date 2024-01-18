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На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР

На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР - РИА Новости, 18.01.2024

На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:21

2024-01-18T10:21

2024-01-18T10:21

происшествия

донецкая народная республика

сахалин

вооруженные силы рф

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении. В судебном заседании установлено, что 19 марта 2023 года мужчина без уважительных причин самовольно покинул пункт временного размещения подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике. В воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, он явился только 13 сентября, успев за это время отдохнуть в Донбассе и у матери в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20230602/dezertir-1875714906.html

донецкая народная республика

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, сахалин, вооруженные силы рф