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На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР
На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР - РИА Новости, 18.01.2024
На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:21
2024-01-18T10:21
2024-01-18T10:21
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донецкая народная республика
сахалин
вооруженные силы рф
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении. В судебном заседании установлено, что 19 марта 2023 года мужчина без уважительных причин самовольно покинул пункт временного размещения подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике. В воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, он явился только 13 сентября, успев за это время отдохнуть в Донбассе и у матери в Краснодарском крае.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, сахалин, вооруженные силы рф
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Сахалин, Вооруженные силы РФ
На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР
На Сахалине сержанту, сбежавшему из части в ДНР и гулявшему полгода, дали 6 лет