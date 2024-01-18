Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/prigovor-1922006836.html
На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР
На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР - РИА Новости, 18.01.2024
На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:21
2024-01-18T10:21
происшествия
донецкая народная республика
сахалин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении. В судебном заседании установлено, что 19 марта 2023 года мужчина без уважительных причин самовольно покинул пункт временного размещения подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике. В воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, он явился только 13 сентября, успев за это время отдохнуть в Донбассе и у матери в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20230602/dezertir-1875714906.html
донецкая народная республика
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, сахалин, вооруженные силы рф
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Сахалин, Вооруженные силы РФ
На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР

На Сахалине сержанту, сбежавшему из части в ДНР и гулявшему полгода, дали 6 лет

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда.
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении.
В судебном заседании установлено, что 19 марта 2023 года мужчина без уважительных причин самовольно покинул пункт временного размещения подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике. В воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, он явился только 13 сентября, успев за это время отдохнуть в Донбассе и у матери в Краснодарском крае.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Петербурге задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске
2 июня 2023, 11:09
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСахалинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала