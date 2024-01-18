https://ria.ru/20240118/pozhar-1922134196.html

В Саранске потушили открытый огонь в мебельном цехе

В Саранске потушили открытый огонь в мебельном цехе - РИА Новости, 18.01.2024

В Саранске потушили открытый огонь в мебельном цехе

Пожарные потушили открытый огонь в мебельном цехе в Саранске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:36

2024-01-18T15:36

2024-01-18T15:37

происшествия

саранск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь в мебельном цехе в Саранске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Итого, как сообщалось, при возгорании пострадали два человека. На пике огонь охватил почти 1,8 тысячи квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20240118/novosibirsk-1922038104.html

саранск

россия

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происшествия, саранск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)