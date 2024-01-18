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В Саранске потушили открытый огонь в мебельном цехе
В Саранске потушили открытый огонь в мебельном цехе - РИА Новости, 18.01.2024
В Саранске потушили открытый огонь в мебельном цехе
Пожарные потушили открытый огонь в мебельном цехе в Саранске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:36
2024-01-18T15:36
2024-01-18T15:37
происшествия
саранск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь в мебельном цехе в Саранске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Итого, как сообщалось, при возгорании пострадали два человека. На пике огонь охватил почти 1,8 тысячи квадратных метров.
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происшествия, саранск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саранск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саранске потушили открытый огонь в мебельном цехе
Пожарные потушили открытый огонь в мебельном цехе в Саранске