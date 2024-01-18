https://ria.ru/20240118/pozhar-1922019483.html

В Дагестане завели дело после взрыва и пожара в частном доме

В Дагестане завели дело после взрыва и пожара в частном доме - РИА Новости, 18.01.2024

В Дагестане завели дело после взрыва и пожара в частном доме

Двое детей стали жертвами взрыва газа в доме в Махачкале, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:04

2024-01-18T11:04

2024-01-18T11:58

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Двое детей стали жертвами взрыва газа в доме в Махачкале, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК."По версии следствия, 18 января 2024 года в частном доме, расположенном по улице Газопроводной в Махачкале, в нарушение требований пожарной безопасности при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом, произошла утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали три человека, двое несовершеннолетних погибли", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.Первоначально сообщалось, что при взрыве пострадали трое детей и двое взрослых, позже стало известно, что четырехлетний ребенок умер в больнице. По информации регионального Минздрава, остальные пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами 95-100 процентов поверхности тела.

https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)