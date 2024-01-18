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В Дагестане завели дело после взрыва и пожара в частном доме - РИА Новости, 18.01.2024
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11:04 18.01.2024 (обновлено: 11:58 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/pozhar-1922019483.html
В Дагестане завели дело после взрыва и пожара в частном доме
В Дагестане завели дело после взрыва и пожара в частном доме - РИА Новости, 18.01.2024
В Дагестане завели дело после взрыва и пожара в частном доме
Двое детей стали жертвами взрыва газа в доме в Махачкале, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:04
2024-01-18T11:58
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Двое детей стали жертвами взрыва газа в доме в Махачкале, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК."По версии следствия, 18 января 2024 года в частном доме, расположенном по улице Газопроводной в Махачкале, в нарушение требований пожарной безопасности при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом, произошла утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали три человека, двое несовершеннолетних погибли", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.Первоначально сообщалось, что при взрыве пострадали трое детей и двое взрослых, позже стало известно, что четырехлетний ребенок умер в больнице. По информации регионального Минздрава, остальные пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами 95-100 процентов поверхности тела.
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махачкала
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело после взрыва и пожара в частном доме

СК завел дело после гибели двух детей при взрыве и пожаре в доме в Махачкале

© Фото : МЧС РоссииМесто происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : МЧС России
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Двое детей стали жертвами взрыва газа в доме в Махачкале, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК.
«
"По версии следствия, 18 января 2024 года в частном доме, расположенном по улице Газопроводной в Махачкале, в нарушение требований пожарной безопасности при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом, произошла утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали три человека, двое несовершеннолетних погибли", — говорится в релизе.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.
Первоначально сообщалось, что при взрыве пострадали трое детей и двое взрослых, позже стало известно, что четырехлетний ребенок умер в больнице. По информации регионального Минздрава, остальные пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами 95-100 процентов поверхности тела.
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ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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