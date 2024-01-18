https://ria.ru/20240118/pozhar-1922012163.html
Бастрыкину доложат о расследовании пожара на заводе в Шахтах
Бастрыкину доложат о расследовании пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 18.01.2024
Бастрыкину доложат о расследовании пожара на заводе в Шахтах
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании пожара на заводе в Ростовской области, где пострадали люди,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:45
2024-01-18T10:45
2024-01-18T10:45
происшествия
шахты
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании пожара на заводе в Ростовской области, где пострадали люди, сообщает СК РФ на сайте. Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал взрыв. Пострадали десять человек. Позже пожар был ликвидирован. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). "Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия - 6 тысяч тонн волокна в месяц.
https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html
шахты
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шахты, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании пожара на заводе в Шахтах
Бастрыкину доложат о расследовании пожара на заводе в Шахтах с 10 пострадавшими
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании пожара на заводе в Ростовской области, где пострадали люди, сообщает СК РФ на сайте
.
Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал взрыв. Пострадали десять человек. Позже пожар был ликвидирован.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). "Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия - 6 тысяч тонн волокна в месяц.
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах