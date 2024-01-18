https://ria.ru/20240118/pozhar-1922012163.html

Бастрыкину доложат о расследовании пожара на заводе в Шахтах

Бастрыкину доложат о расследовании пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 18.01.2024

Бастрыкину доложат о расследовании пожара на заводе в Шахтах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании пожара на заводе в Ростовской области, где пострадали люди,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:45

2024-01-18T10:45

2024-01-18T10:45

происшествия

шахты

ростовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании пожара на заводе в Ростовской области, где пострадали люди, сообщает СК РФ на сайте. Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал взрыв. Пострадали десять человек. Позже пожар был ликвидирован. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). "Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия - 6 тысяч тонн волокна в месяц.

https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html

шахты

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шахты, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)