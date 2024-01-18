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МЧС назвало причину пожара в музейно-театральном комплексе во Владивостоке - РИА Новости, 18.01.2024
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08:57 18.01.2024 (обновлено: 08:59 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/pozhar-1921986319.html
МЧС назвало причину пожара в музейно-театральном комплексе во Владивостоке
МЧС назвало причину пожара в музейно-театральном комплексе во Владивостоке - РИА Новости, 18.01.2024
МЧС назвало причину пожара в музейно-театральном комплексе во Владивостоке
Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, предварительно, стало причиной возгорания утеплителя на стройке музейно-театрального... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:57
2024-01-18T08:59
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, предварительно, стало причиной возгорания утеплителя на стройке музейно-театрального комплекса во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. Пожар на территории строящегося музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской во Владивостоке произошел в четверг. МЧС Приморья сообщало, что прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение утеплителя на площади около 30 квадратных метров на стене строящегося здания комплекса. По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Прокуратура Приморья сообщила о взятии на контроль расследования причин пожара. "В 14.26 пожар полностью ликвидирован на площади около 30 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении ГУ МЧС. Культурно-образовательный комплекс возводится по поручению президента России Владимира Путина. Во Владивостоке его строят на двух площадках: на Русском острове и на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская. На Аксаковской улице будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты.
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало причину пожара в музейно-театральном комплексе во Владивостоке

МЧС назвало огневые работы причиной пожара в музейном комплексе во Владивостоке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, предварительно, стало причиной возгорания утеплителя на стройке музейно-театрального комплекса во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале.
Пожар на территории строящегося музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской во Владивостоке произошел в четверг. МЧС Приморья сообщало, что прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение утеплителя на площади около 30 квадратных метров на стене строящегося здания комплекса. По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Прокуратура Приморья сообщила о взятии на контроль расследования причин пожара.
«
"В 14.26 пожар полностью ликвидирован на площади около 30 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Культурно-образовательный комплекс возводится по поручению президента России Владимира Путина. Во Владивостоке его строят на двух площадках: на Русском острове и на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская. На Аксаковской улице будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты.
Место пожара на заводе по производству полиэфирного волокна Авангард в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Вчера, 12:34
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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