https://ria.ru/20240118/pozhar-1921986319.html

МЧС назвало причину пожара в музейно-театральном комплексе во Владивостоке

МЧС назвало причину пожара в музейно-театральном комплексе во Владивостоке - РИА Новости, 18.01.2024

МЧС назвало причину пожара в музейно-театральном комплексе во Владивостоке

Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, предварительно, стало причиной возгорания утеплителя на стройке музейно-театрального... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:57

2024-01-18T08:57

2024-01-18T08:59

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, предварительно, стало причиной возгорания утеплителя на стройке музейно-театрального комплекса во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. Пожар на территории строящегося музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской во Владивостоке произошел в четверг. МЧС Приморья сообщало, что прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение утеплителя на площади около 30 квадратных метров на стене строящегося здания комплекса. По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Прокуратура Приморья сообщила о взятии на контроль расследования причин пожара. "В 14.26 пожар полностью ликвидирован на площади около 30 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении ГУ МЧС. Культурно-образовательный комплекс возводится по поручению президента России Владимира Путина. Во Владивостоке его строят на двух площадках: на Русском острове и на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская. На Аксаковской улице будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты.

https://ria.ru/20240117/pozhar-1921826581.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)