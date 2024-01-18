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Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе - РИА Новости, 18.01.2024
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08:07 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/pozhar-1921982761.html
Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе
Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе - РИА Новости, 18.01.2024
Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе
Возгорание утеплителя на стене строящегося музейно-театрального комплекса произошло в четверг, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:07
2024-01-18T08:07
происшествия
владивосток
россия
приморский край
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Возгорание утеплителя на стене строящегося музейно-театрального комплекса произошло в четверг, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в Telegram. "По оперативным данным, 18 января в 13.39 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории строящего музейного и театрально-образовательного комплекса на улице Аксаковская в городе Владивосток. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горел утеплитель на стене строящего здания. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкции", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Прокуратура Приморья сообщила, что результаты административного расследования по факту пожара поставлены на контроль. Культурно-образовательный комплекс возводится по поручению президента России Владимира Путина. Во Владивостоке его строят на двух площадках: на Русском острове и на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская. На Аксаковской улице будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе

МЧС: во Владивостоке ликвидировали открытое горение в музейном комплексе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Возгорание утеплителя на стене строящегося музейно-театрального комплекса произошло в четверг, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в Telegram.
«
"По оперативным данным, 18 января в 13.39 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории строящего музейного и театрально-образовательного комплекса на улице Аксаковская в городе Владивосток. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горел утеплитель на стене строящего здания. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкции", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Прокуратура Приморья сообщила, что результаты административного расследования по факту пожара поставлены на контроль.
Культурно-образовательный комплекс возводится по поручению президента России Владимира Путина. Во Владивостоке его строят на двух площадках: на Русском острове и на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская. На Аксаковской улице будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты.
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ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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