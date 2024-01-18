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Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе

Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе - РИА Новости, 18.01.2024

Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе

Возгорание утеплителя на стене строящегося музейно-театрального комплекса произошло в четверг, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:07

2024-01-18T08:07

2024-01-18T08:07

происшествия

владивосток

россия

приморский край

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Возгорание утеплителя на стене строящегося музейно-театрального комплекса произошло в четверг, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в Telegram. "По оперативным данным, 18 января в 13.39 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории строящего музейного и театрально-образовательного комплекса на улице Аксаковская в городе Владивосток. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горел утеплитель на стене строящего здания. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкции", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Прокуратура Приморья сообщила, что результаты административного расследования по факту пожара поставлены на контроль. Культурно-образовательный комплекс возводится по поручению президента России Владимира Путина. Во Владивостоке его строят на двух площадках: на Русском острове и на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская. На Аксаковской улице будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты.

https://ria.ru/20240117/pozhar-1921896678.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)