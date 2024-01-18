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ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке
ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке - РИА Новости, 18.01.2024
ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке
Школа получила повреждения после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:44
2024-01-18T22:44
2024-01-18T23:07
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Школа получила повреждения после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата нарушено остекление Старомихайловской школы. Пострадал также легковой автомобиль", — написал он.Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска четыре раза за сутки сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка: в 13:45, 16:30, 16:43 и 17:05 мск.Кроме того, по словам Кулемзина, при обстреле Петровского района со стороны ВСУ снаряд попал в здание детского сада.
https://ria.ru/20240118/veseloe-1922138138.html
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Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке
Кулемзин: школа получила повреждения при обстреле ВСУ поселка Старомихайловка