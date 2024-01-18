https://ria.ru/20240118/povrezhdeniya-1922225398.html

ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке

ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке - РИА Новости, 18.01.2024

ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке

Школа получила повреждения после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T22:44

2024-01-18T22:44

2024-01-18T23:07

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857536465_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_1db9d61788cef83e0aa8a82471fb124d.jpg

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Школа получила повреждения после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата нарушено остекление Старомихайловской школы. Пострадал также легковой автомобиль", — написал он.Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска четыре раза за сутки сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка: в 13:45, 16:30, 16:43 и 17:05 мск.Кроме того, по словам Кулемзина, при обстреле Петровского района со стороны ВСУ снаряд попал в здание детского сада.

https://ria.ru/20240118/veseloe-1922138138.html

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

старомихайловка, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия