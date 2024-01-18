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ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 18.01.2024 (обновлено: 23:07 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/povrezhdeniya-1922225398.html
ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке
ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке - РИА Новости, 18.01.2024
ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке
Школа получила повреждения после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:44
2024-01-18T23:07
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Школа получила повреждения после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата нарушено остекление Старомихайловской школы. Пострадал также легковой автомобиль", — написал он.Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска четыре раза за сутки сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка: в 13:45, 16:30, 16:43 и 17:05 мск.Кроме того, по словам Кулемзина, при обстреле Петровского района со стороны ВСУ снаряд попал в здание детского сада.
https://ria.ru/20240118/veseloe-1922138138.html
старомихайловка
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старомихайловка, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли школу в Старомихайловке

Кулемзин: школа получила повреждения при обстреле ВСУ поселка Старомихайловка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПомещение школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ
Помещение школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Помещение школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Школа получила повреждения после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Старомихайловке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата нарушено остекление Старомихайловской школы. Пострадал также легковой автомобиль", — написал он.

Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска четыре раза за сутки сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка: в 13:45, 16:30, 16:43 и 17:05 мск.
Кроме того, по словам Кулемзина, при обстреле Петровского района со стороны ВСУ снаряд попал в здание детского сада.
Поселок Веселое - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
ВС России освободили населенный пункт Веселое на Донецком направлении
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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