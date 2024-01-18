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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, три танка, артиллерийскую систему М777 производства США, РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:46

2024-01-18T15:46

2024-01-18T15:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, три танка, артиллерийскую систему М777 производства США, три гаубицы: "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы: "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2024

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)