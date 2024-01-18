https://ria.ru/20240118/postradavshie-1921980298.html
При взрывах в Иране пострадали несколько человек, сообщили СМИ
При взрывах в Иране пострадали несколько человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
При взрывах в Иране пострадали несколько человек, сообщили СМИ
Несколько человек получили ранения в результате взрывов, произошедших ранним утром в четверг в области Сераван провинции Систан и Белуджистан, расположенной на... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T07:32
2024-01-18T07:32
2024-01-18T07:32
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ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате взрывов, произошедших ранним утром в четверг в области Сераван провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном, передает агентство Mehr со ссылкой на осведомленный источник. Ранее в четверг заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати заявил, что звук нескольких взрывов слышен в ряде районов области Сераван. "По последним данным, в результате этих взрывов пострадали несколько человек", - приводит агентство слова источника. Mehr уточняет, что, по утверждению этого источника, за звуком взрыва последовали атаки беспилотных летательных аппаратов и ракет в районе населенного пункта Шамесар области Сареван. Агентство также сообщает, что, по неподтвержденным данным, накануне вечером Пакистан закрыл границу с Ираном. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) во вторник заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, белуджистан, пакистан
В мире, Иран, Белуджистан, Пакистан
При взрывах в Иране пострадали несколько человек, сообщили СМИ
Mehr: несколько человек пострадали при взрывах в Иране на границе с Пакистаном
ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости.
Несколько человек получили ранения в результате взрывов, произошедших ранним утром в четверг в области Сераван провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном, передает агентство Mehr
со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее в четверг заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати заявил, что звук нескольких взрывов слышен в ряде районов области Сераван.
"По последним данным, в результате этих взрывов пострадали несколько человек", - приводит агентство слова источника.
Mehr уточняет, что, по утверждению этого источника, за звуком взрыва последовали атаки беспилотных летательных аппаратов и ракет в районе населенного пункта Шамесар области Сареван.
Агентство также сообщает, что, по неподтвержденным данным, накануне вечером Пакистан закрыл границу с Ираном.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) во вторник заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана
, указав, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде
.
Пакистан попросил Иран предоставлять информацию о позициях террористов