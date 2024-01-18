https://ria.ru/20240118/politika-1922228081.html

В США испугались сложностей из-за сотрудничества России и Африки

В США испугались сложностей из-за сотрудничества России и Африки - РИА Новости, 18.01.2024

В США испугались сложностей из-за сотрудничества России и Африки

США не возражают против диверсификации партнерских связей африканских стран, но опасаются, что сотрудничество с Россией якобы "создаст большие сложности",... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T23:28

2024-01-18T23:28

2024-01-18T23:28

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не возражают против диверсификации партнерских связей африканских стран, но опасаются, что сотрудничество с Россией якобы "создаст большие сложности", заявила помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи. "Мы не имеем возражений против того, чтобы страны (африканского региона) занимались диверсификацией партнерских отношений, но, очевидно, если они выберут взаимодействие с такими странами, как Россия, это очевидно создаст большие сложности", - сказала представитель госдепартамента журналистам. Она утверждает, что решение властей Мали о том, чтобы "выкинуть французов" и "пригласить группу "Вагнера" "привело к увеличению жертв среди гражданского населения и атак в сфере безопасности". "Это не та модель, которой бы я или другие, управляющие страной, хотели бы следовать", - заявила Фи. Группа "Вагнер" начала действовать на территории Мали в 2021 году по приглашению властей африканской страны после подавления ими попытки военного переворота. Группа направилась в регион для обеспечения охраны руководства страны и обеспечения подготовки военных. На фоне этого раздавались обвинения в том, что "Вагнер", которую США в 2023 году объявили трансграничной преступной группировкой, пытается закупить военное оборудование для использования на Украине через третьи страны, в том числе Мали. Власти РФ отвергали подобные обвинения.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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