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Свыше 500 красноярцев смогут открыть дело при поддержке службы занятости - РИА Новости, 18.01.2024
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15:31 18.01.2024
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Свыше 500 красноярцев смогут открыть дело при поддержке службы занятости
Свыше 500 красноярцев смогут открыть дело при поддержке службы занятости - РИА Новости, 18.01.2024
Свыше 500 красноярцев смогут открыть дело при поддержке службы занятости
Более 500 жителей Красноярского края в текущем году смогут открыть свой бизнес благодаря финансовой поддержке службы занятости, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:31
2024-01-18T15:31
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 500 жителей Красноярского края в текущем году смогут открыть свой бизнес благодаря финансовой поддержке службы занятости, сообщает пресс-служба правительства региона. Эти граждане смогут получить финансовую поддержку от 214,5 до 297 тысяч рублей. Размер поддержки будет зависеть от места проживания. Для тех, кто решил открыть свое дело, специалисты службы занятости проводят консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения своего дела. Кроме того, служба оказывает финансовую помощь. Деньги можно потратить на покупку оборудования, расходных материалов, аренду помещений и так далее. Для того, чтобы получить выплату, нужно предоставить бизнес-план, а также его успешно защитить. Например, в Лесосибирске и Большемуртинском районе планируют выращивать овощи, а в Красноярске хотят открыть кафе и центр образовательных услуг для детей. В прошлом году такая поддержка была оказана 518 жителям Красноярского края. На эти средства были открыты мастерские, студии и агропредприятия. Финансовая поддержка предоставляется гражданам в рамках государственной программы Красноярского края "Содействие занятости населения".
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красноярский край, твой бизнес – новости, бизнес
Твой бизнес, Красноярский край, Твой бизнес – новости, Бизнес

Свыше 500 красноярцев смогут открыть дело при поддержке службы занятости

© iStock.com / CentralITAllianceВладелица малого бизнеса работает с документами
Владелица малого бизнеса работает с документами - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© iStock.com / CentralITAlliance
Владелица малого бизнеса работает с документами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 500 жителей Красноярского края в текущем году смогут открыть свой бизнес благодаря финансовой поддержке службы занятости, сообщает пресс-служба правительства региона.
Эти граждане смогут получить финансовую поддержку от 214,5 до 297 тысяч рублей. Размер поддержки будет зависеть от места проживания.
Для тех, кто решил открыть свое дело, специалисты службы занятости проводят консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения своего дела. Кроме того, служба оказывает финансовую помощь. Деньги можно потратить на покупку оборудования, расходных материалов, аренду помещений и так далее.
Для того, чтобы получить выплату, нужно предоставить бизнес-план, а также его успешно защитить.
Например, в Лесосибирске и Большемуртинском районе планируют выращивать овощи, а в Красноярске хотят открыть кафе и центр образовательных услуг для детей.
В прошлом году такая поддержка была оказана 518 жителям Красноярского края. На эти средства были открыты мастерские, студии и агропредприятия.
Финансовая поддержка предоставляется гражданам в рамках государственной программы Красноярского края "Содействие занятости населения".
 
Твой бизнесКрасноярский крайТвой бизнес – новостиБизнес
 
 
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