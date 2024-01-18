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Свыше 500 красноярцев смогут открыть дело при поддержке службы занятости

Свыше 500 красноярцев смогут открыть дело при поддержке службы занятости - РИА Новости, 18.01.2024

Свыше 500 красноярцев смогут открыть дело при поддержке службы занятости

Более 500 жителей Красноярского края в текущем году смогут открыть свой бизнес благодаря финансовой поддержке службы занятости, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:31

2024-01-18T15:31

2024-01-18T15:31

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 500 жителей Красноярского края в текущем году смогут открыть свой бизнес благодаря финансовой поддержке службы занятости, сообщает пресс-служба правительства региона. Эти граждане смогут получить финансовую поддержку от 214,5 до 297 тысяч рублей. Размер поддержки будет зависеть от места проживания. Для тех, кто решил открыть свое дело, специалисты службы занятости проводят консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения своего дела. Кроме того, служба оказывает финансовую помощь. Деньги можно потратить на покупку оборудования, расходных материалов, аренду помещений и так далее. Для того, чтобы получить выплату, нужно предоставить бизнес-план, а также его успешно защитить. Например, в Лесосибирске и Большемуртинском районе планируют выращивать овощи, а в Красноярске хотят открыть кафе и центр образовательных услуг для детей. В прошлом году такая поддержка была оказана 518 жителям Красноярского края. На эти средства были открыты мастерские, студии и агропредприятия. Финансовая поддержка предоставляется гражданам в рамках государственной программы Красноярского края "Содействие занятости населения".

красноярский край

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, твой бизнес – новости, бизнес