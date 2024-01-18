https://ria.ru/20240118/platezhi-1922115434.html
Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России
Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России - РИА Новости, 18.01.2024
Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России
Государственные банки Турции частично возобновили прием платежей из России, рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:46
2024-01-18T14:46
2024-01-18T15:25
экономика
россия
турция
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Государственные банки Турции частично возобновили прием платежей из России, рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны."Начали осуществлять некоторые переводы", — сказал он.При этом собеседник агентства отказался уточнить, экспортеры каких секторов уже могут получить переводы. Ситуацию с российскими платежами через частные банки планируется нормализовать к 25 января, добавил он.Глава одной из турецких фирм, поставляющей в Россию косметическую и бытовую продукцию, подтвердил РИА Новости, что некоторые экспортеры начали получать переводы.По информации газеты Ekonomim, с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Экспортеры ждут срочных решений, вопросом занялся турецкий Минторг. По словам посла в Анкаре Алексея Ерхова, дипломаты находятся в контакте с властями по этому вопросу. Как рассказал РИА Новости источник в Анкаре, проблема отчасти связана с давлением на Турцию из-за западных санкций. Но, добавил он, банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу этих ограничений.Власти Турции не раз заявляли, что не присоединятся к санкциям против России, но и не позволят обходить их. Как говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара будет делать то, что хочет сама, а не то, чего требует Запад.
https://ria.ru/20240118/perevod-1921995788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Турция, Санкции в отношении России
Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России
Источник сообщил о планах Турции нормализовать платежи из России до 25 января
АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Государственные банки Турции частично возобновили прием платежей из России, рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны.
"Начали осуществлять некоторые переводы", — сказал он.
При этом собеседник агентства отказался уточнить, экспортеры каких секторов уже могут получить переводы. Ситуацию с российскими платежами через частные банки планируется нормализовать к 25 января, добавил он.
Глава одной из турецких фирм, поставляющей в Россию косметическую и бытовую продукцию, подтвердил РИА Новости, что некоторые экспортеры начали получать переводы.
Источник сообщил, когда ряд турецких экспортеров получат переводы из России
По информации газеты Ekonomim, с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Экспортеры ждут срочных решений, вопросом занялся турецкий Минторг. По словам посла в Анкаре Алексея Ерхова
, дипломаты находятся в контакте с властями по этому вопросу.
Как рассказал РИА Новости источник в Анкаре
, проблема отчасти связана с давлением на Турцию
из-за западных санкций. Но, добавил он, банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу этих ограничений.
Власти Турции не раз заявляли, что не присоединятся к санкциям против России, но и не позволят обходить их. Как говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара будет делать то, что хочет сама, а не то, чего требует Запад.
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