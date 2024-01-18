https://ria.ru/20240118/platezhi-1922115434.html

Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России

Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России - РИА Новости, 18.01.2024

Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России

Государственные банки Турции частично возобновили прием платежей из России, рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:46

2024-01-18T14:46

2024-01-18T15:25

экономика

россия

турция

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Государственные банки Турции частично возобновили прием платежей из России, рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны."Начали осуществлять некоторые переводы", — сказал он.При этом собеседник агентства отказался уточнить, экспортеры каких секторов уже могут получить переводы. Ситуацию с российскими платежами через частные банки планируется нормализовать к 25 января, добавил он.Глава одной из турецких фирм, поставляющей в Россию косметическую и бытовую продукцию, подтвердил РИА Новости, что некоторые экспортеры начали получать переводы.По информации газеты Ekonomim, с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Экспортеры ждут срочных решений, вопросом занялся турецкий Минторг. По словам посла в Анкаре Алексея Ерхова, дипломаты находятся в контакте с властями по этому вопросу. Как рассказал РИА Новости источник в Анкаре, проблема отчасти связана с давлением на Турцию из-за западных санкций. Но, добавил он, банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу этих ограничений.Власти Турции не раз заявляли, что не присоединятся к санкциям против России, но и не позволят обходить их. Как говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара будет делать то, что хочет сама, а не то, чего требует Запад.

https://ria.ru/20240118/perevod-1921995788.html

https://ria.ru/20240103/yaytso-1919599596.html

россия

турция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, турция, санкции в отношении россии