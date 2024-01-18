https://ria.ru/20240118/perevod-1921995788.html

Источник сообщил, когда ряд турецких экспортеров получат переводы из России

Источник сообщил, когда ряд турецких экспортеров получат переводы из России - РИА Новости, 18.01.2024

Источник сообщил, когда ряд турецких экспортеров получат переводы из России

Некоторые турецкие компании могут уже сегодня начать получать денежные переводы из России, остановившиеся из-за санкционного давления США на банки, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:41

2024-01-18T09:41

2024-01-18T11:05

экономика

сша

турция

россия

алексей ерхов

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Некоторые турецкие компании могут уже сегодня начать получать денежные переводы из России, остановившиеся из-за санкционного давления США на банки, сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из местных фирм."Некоторым экспортерам обещали уже сегодня нормализовать ситуацию. К 15:00 некоторые из нас уже могут получить переводы. Находимся в режиме ожидания", — сказал собеседник агентства, чья фирма поставляет косметическую и бытовую продукцию на российский рынок.Газета Ekonomim во вторник сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров.Транзакции практически прекратились с 1 января. Экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией, вопросом занялся турецкий Минторг.Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу.Источник РИА Новости в одном из госбанков в Анкаре ранее на этой неделе сообщил, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html

https://ria.ru/20240117/rets-1921857285.html

сша

турция

россия

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экономика, сша, турция, россия, алексей ерхов, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии