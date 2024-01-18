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СМИ рассказали о переговорах между Израилем и ХАМАС по гуманитарной паузе - РИА Новости, 18.01.2024
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17:10 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/peregovory-1922166905.html
СМИ рассказали о переговорах между Израилем и ХАМАС по гуманитарной паузе
СМИ рассказали о переговорах между Израилем и ХАМАС по гуманитарной паузе - РИА Новости, 18.01.2024
СМИ рассказали о переговорах между Израилем и ХАМАС по гуманитарной паузе
Переговоры по прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС продвигаются вперед, одной из тем обсуждения является введение гуманитарной паузы... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:10
2024-01-18T17:10
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Переговоры по прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС продвигаются вперед, одной из тем обсуждения является введение гуманитарной паузы длительностью от месяца, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных дипломатов. "Переговоры по достижению прекращения огня между Израилем и ХАМАС продвигаются вперед... На рассмотрении находится предложение о гуманитарной паузе продолжительностью от месяца и более, за которой последует постоянное прекращение огня", - говорится в сообщении телеканала. Согласно одному из источников, переговоры являются частью более масштабной сделки, которая может привести к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщала, что арабские страны намерены вскоре представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,4 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
СМИ рассказали о переговорах между Израилем и ХАМАС по гуманитарной паузе

NBC News: Израиль и ХАМАС обсуждают гуманитарную паузу длительностью от месяца

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Переговоры по прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС продвигаются вперед, одной из тем обсуждения является введение гуманитарной паузы длительностью от месяца, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Переговоры по достижению прекращения огня между Израилем и ХАМАС продвигаются вперед... На рассмотрении находится предложение о гуманитарной паузе продолжительностью от месяца и более, за которой последует постоянное прекращение огня", - говорится в сообщении телеканала.
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Согласно одному из источников, переговоры являются частью более масштабной сделки, которая может привести к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщала, что арабские страны намерены вскоре представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,4 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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